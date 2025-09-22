Βαρδινογιάννης - Μπιρμπίλη: H πρόποση του ζευγαριού στη δεξίωση μετά τον γάμο στην Εκάλη

Το ευτυχισμένο ζευγάρι έκανε την πρώτη πρόποση στη δεξίωση υπό τους ήχους του I'm So Excited μετά τον εντυπωσιακό γάμο στην Εκάλη
Όρκους αιώνιας αγάπης αντάλλαξαν το Σάββατο ο Παύλος Βαρδινογιάννης και η Κατερίνα Μπιρμπίλη που παντρεύτηκαν σε εκκλησία στην Εκάλη και στη συνέχεια παρέθεσαν δεξίωση με περίπου 250 καλεσμένους.
Το ευτυχισμένο ζευγάρι έκανε την πρώτη πρόποση στη δεξίωση υπό τους ήχους του I'm So Excited πριν να αναλάβει τη μουσική διασκέδαση το συγκρότημα «48 ώρες».
Ο γάμος του Παύλου Βαρδινογιάννη και της Κατερίνας Μπιρμπίλη πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στην εκκλησία της Αγία Μαρίνα της Εκάλης, παρουσία συγγενών και φίλων. Κουμπάροι ήταν ο Νίκος Βαρδινογιάννης, γιος του Θεόδωρου Βαρδινογιάννη, ο Βαρδής Βαρδινογιάννης junior, γιος του Γιάννη Βαρδινογιάννη, καθώς και μια στενή φίλη του γαμπρού.
Η νύφη, Κατερίνα Μπιρμπίλη, κόρη της μουσικού, συγγραφέως και εκδότριας Αναστασίας Παπαδημητρίου, εντυπωσίασε με νυφικό του σχεδιαστή Χρήστου Κωσταρέλου.
Το φόρεμα είχε ανοιχτή πλάτη, σκίσιμο στο μπροστινό μέρος και μακρύ πέπλο, συνθέτοντας μια εικόνα κομψότητας και διακριτικής φινέτσας.
Στον προαύλιο χώρο του ναού είχε στηθεί εντυπωσιακή πύλη με κόκκινα άνθη και ευκαλύπτους, η οποία στόλιζε και το αυτοκίνητο που μετέφερε τη νύφη.
Το ζευγάρι έφτασε στην εκκλησία συνοδευόμενο από τα παρανυφάκια, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα των καλεσμένων. Η οικογένεια Βαρδινογιάννη ήταν παρούσα σύσσωμη, ενώ μεταξύ των προσκεκλημένων ξεχώρισαν η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Δημήτρης Θεοδωρίδης, η Δούκισσα Νομικού, καθώς και ο Νικόλαος Ντε Γκρες με τη μητέρα του, Άννα Μαρία.
