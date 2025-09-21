Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 21 Σεπτεμβρίου

Σήμερα Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Αγίου Κοδράτου του Αποστόλου του Ιερομάρτυρα και Επισκόπου Αθηνών και του Προφήτη Ιωνά ενός εκ των μικρών προφητών.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Ίωνας, Ιωνάς, Ίων, Ιωνία.

O Άγιος Κοδράτος

O Άγιος Κοδράτος ο Απόστολος έγινε επίσκοπος Αθηνών στην πόλη που ανθούσαν ακόμα οι διάφορες φιλοσοφικές σχολές και χρειαζόταν επίσκοπος με μεγάλη απολογητική ικανότητα.

Τα θεόπνευστα λόγια του Αποστόλου του Θεού, Πέτρου, συμβουλεύουν: «Ἕτοιμοι ἀεὶ πρὸς ἀπολογίαν παντὶ τῷ αἰτοῦντι ὑμᾶς λόγον περὶ τῆς ἐν ὑμῖν ἐλπίδος μετὰ πραΰτητος καὶ φόβου» (Α’ Eπιστολή Πέτρου, γ’ 15).

Που σημαίνει, να είστε πάντοτε έτοιμοι για να απολογηθείτε και να υπερασπίσετε την αλήθεια του Ευαγγελίου στον καθένα που σας ζητά λόγο και απόδειξη γι’ αυτά που ελπίζετε να απολαύσετε στο μέλλον, και για τα οποία μας περιγελούν οι άπιστοι. Να απολογηθείτε όμως, χωρίς εξάψεις και φανατισμό, αλλά με πραότητα και με φόβο Θεού.

Ένας τέτοιος μέγας απολογητής ήταν και ο απόστολος Κοδράτος. Άνδρας σεμνός, σοφός, πολυμαθέστατος και με άριστη διαλεκτική ικανότητα. Ο Κοδράτος έχοντας αυτά τα προσόντα, εργάστηκε με ζήλο, προσευχή και πραότητα.

Έτσι κατάφερε να φωτίσει σε πολλούς το δρόμο της Αλήθειας και να φιμώσει τους φιλοσοφούντες. Αυτοί, μη μπορώντας να τον αντιμετωπίσουν με λόγια, τον έδιωξαν με τη βία από την Αθήνα. Το φρόνημα, όμως, του Κοδράτου δεν κάμφθηκε. Πήγε στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας, όπου με παρρησία κήρυξε και εκεί το Ευαγγέλιο.

Έγραψε, μάλιστα, και απολογία για το χριστιανισμό στον Αδριανό. Η απάντηση του Αδριανού ήταν να τον φονεύσει. Έτσι ο μέγας απολογητής πήρε το στεφάνι του μαρτυρίου.

Παγκόσμιες ημέρες

Διεθνής Ημέρα Ειρήνης

Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ