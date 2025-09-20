Πανηγυρισμοί για το αυτονόητο- Η Αιγιάλεια στο έλεος της εγκληματικότητας

Πανηγυρίζει η βουλευτής Αχαΐας της Ν.Δ. δίπλα στον κ. Χρυσοχοΐδη για τις μεταθέσεις αστυνομικών, λες και πρόκειται για μεγάλη πολιτική της επιτυχία. Η αλήθεια όμως είναι πως οι λεγόμενες «έκτακτες» μεταθέσεις γίνονται ΚΑΘΕ χρόνο τέτοια εποχή, επειδή συνταξιοδοτούνται αρκετοί αστυνομικοί και συμπληρώνονται κενές θέσεις στις υπηρεσίες. Είναι μια απολύτως αναμενόμενη και προγραμματισμένη διαδικασία ,τίποτα περισσότερο.

Κι ενώ κάποιοι φωτογραφίζονται και χαμογελούν, η Αιγιάλεια μένει ξεγυμνωμένη:

Η Ασφάλεια Αιγίου δεν μπορεί να βγάλει ούτε αυτοκίνητο στο δρόμο.

Τη νύχτα, ολόκληρη η περιοχή καλύπτεται στην καλύτερη περίπτωση από ένα περιπολικό.

Πολλά περιπολικά μένουν παρκαρισμένα γιατί δεν υπάρχει προσωπικό να τα επανδρώσει.

Οι αστυνομικοί που υπηρετούν εδώ σηκώνουν δυσανάλογο φόρτο, στα όρια της εξάντλησης.

Δεν υπάρχει ικανός αριθμός αστυνομικών ούτε για τη στοιχειώδη φρούρηση των εισόδων των Αστυνομικών Τμημάτων.

Από τις 24 τακτικές μεταθέσεις, μόλις 3 κατέληξαν στην Αιγιάλεια, την ώρα που συνταξιοδοτούνται περισσότεροι! Δηλαδή, αντί για ενίσχυση έχουμε περαιτέρω αποδυνάμωση.

Η ΟΠΚΕ είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη. Η πιο κρίσιμη και εξειδικευμένη ομάδα καταστολής του εγκλήματος είναι αποδυναμωμένη και χωρίς το απαιτούμενο προσωπικό. Στην πράξη, η Αιγιάλεια είναι χωρίς την παρουσία της, την ώρα που η εγκληματικότητα απαιτεί συνεχείς επιχειρήσεις και δυνατή αστυνομική παρουσία.

Και δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν γνωρίζουν. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αιγίου έχει επισημάνει ΕΓΓΡΑΦΩΣ με αναφορές όλα τα παραπάνω προβλήματα, έχει επισκεφθεί την ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ., όμως οι επισημάνσεις αυτές αγνοούνται προκλητικά.

Η αλήθεια είναι απλή: η αστυνόμευση δεν λύνεται με φωτογραφίες και επικοινωνιακά πανηγύρια, αλλά με γνώση και με λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα που βασανίζουν καθημερινά αστυνομικούς και πολίτες.

Η Αιγιάλεια ζητά πράξεις – όχι θέατρο.