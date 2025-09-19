Το «Blue Star Naxos» δίνει μάχη με τα κύματα - Εικόνες που κόβουν την ανάσα

Ένα εντυπωσιακό βίντεο βλέπει το φως της δημοσιότητας και καταγράφει το πλοίο της γραμμής να δίνει πραγματική μάχη με τα κύματα στο στενό Πάρου – Νάξου, εκτελώντας κανονικά το δρομολόγιό του.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, το Blue Star Naxos «στάθηκε στο ύψος του», εξυπηρετώντας την άγονη γραμμή και διασφαλίζοντας τη σύνδεση των νησιών.

Δείτε βίντεο που δημοσιεύει το cyclades24.gr: