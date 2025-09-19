Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Το «Blue Star Naxos» δίνει μάχη με τα κύματα - Εικόνες που κόβουν την ανάσα

Το «Blue Star Naxos» δίνει μάχη με τα κύ...

Πλοίο δίνει μάχη με τα κύματα

Ένα εντυπωσιακό βίντεο βλέπει το φως της δημοσιότητας και καταγράφει το πλοίο της γραμμής να δίνει πραγματική μάχη με τα κύματα στο στενό Πάρου – Νάξου, εκτελώντας κανονικά το δρομολόγιό του.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, το Blue Star Naxos «στάθηκε στο ύψος του», εξυπηρετώντας την άγονη γραμμή και διασφαλίζοντας τη σύνδεση των νησιών.

 Δείτε βίντεο που δημοσιεύει το cyclades24.gr:

Ειδήσεις Τώρα

Συναγερμός στο ΝΑΤΟ: Ρωσικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας

Αγρίνιο: Αυτή είναι η 50χρονη πολύτεκνη μητέρα που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή

Συγγενείς θυμάτων Τεμπών: Κλιμακώνουν με απεργία πείνας στον Άρειο Πάγο

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πλοίο Κυκλάδες Κύματα

Ειδήσεις