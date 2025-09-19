Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών: Παρουσιάσεις, εκδηλώσεις και τελετές

Οι δράσεις συνεχίζονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών με παρουσιάσεις, εκδηλώσεις αλλά και τελετές να βρίσκονται στο πρόγραμμα.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Πατρών οι επόμενες προγραμματισμένες δράσεις αφορούν:

Διαδοχικές επισκέψεις αντιπροσωπειών από Πανεπιστήμια της Κίνας στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025 επισκέφθηκαν την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Πατρών, μέλη αντιπροσωπειών από Πανεπιστήμια της Κίνας στο πλαίσιο συνεργασιών για την ενίσχυση της διεθνοποίησης του Ιδρύματος.

Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη των μελών του Ιατρικού Πανεπιστημίου Jiangxi, καθώς και των μελών της αντιπροσωπείας του Beijing University of Chemical Technology (BUCT), με τους οποίους πραγματοποιήθηκε συζήτηση σε συγκεκριμένους κοινούς άξονες δράσης.

24.9.25 | Τελετή Αναγόρευσης της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας κας Αθηνάς Μιχαηλίδου σε Επίτιμη Διδάκτορα του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Η Αθηνά Μιχαηλίδου, Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας θα αναγορευθεί Επίτιμη Διδάκτορας του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών, την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης». Το έργο και την προσωπικότητα της τιμώμενης θα παρουσιάσει ο Αναπληρωτής Καθηγητής Άγγελος Κ. Καβασακάλης, ενώ θα ακολουθήσει η αναγόρευση της τιμώμενης σε Επίτιμη Διδάκτορα του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας από τον Πρόεδρο του Τμήματος, Καθηγητή Γεώργιο Α. Νικολάου. Η περιένδυση της τιμώμενης θα πραγματοποιηθεί από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα. Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί διαδικτυακά.

Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με την Τελετή Αναγόρευσης, την πρόσκληση καθώς και το σύνδεσμο για τη διαδικτυακή μετάδοση, μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/24-9-2025-teleti-anagorefsis-tis-athinas-michailidou-ypourgou-paideias-athlitismou-kai-neolaias-tis-kypriakis-dimokratias-se-epitimi-didaktora-tou-tmimatos-epistimon-tis-ekpaidefsis-kai-koinonikis/

Σημαντική αθλητική διάκριση φοιτήτριας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών

Η φοιτήτρια του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών κα Θανούλα – Δανάη Καμπέρου, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Βαλκανικούς Αγώνες Υπερπήδησης Εμποδίων, ως μέλος της Εθνικής Ομάδας Ιππασίας.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/sygcharitiria-anakoinosi-tis-kosmiteias-tis-scholis-epistimon-ygeias-11/

Διεθνής προβολή του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών

Το διεθνώς καταξιωμένο περιοδικό Topology and its Applications, το αρχαιότερο και εγκυρότερο περιοδικό στον τομέα της Τοπολογίας, αφιέρωσε πρόσφατα ειδικό τόμο (vol. 374, 15 November 2025, σύνδεσμος τόμου: https://www.sciencedirect.com/journal/topology-and-its-applications/vol/374/suppl/C) στα πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου 2023 International Conference on Topology and its Applications (3-7 Ιουλίου 2023, Ναύπακτος - www.lepantotopology.gr ). Η Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου αποτελούνταν από τον Καθηγητή Δημήτρη Γεωργίου, τον Ομότιμο Καθηγητή Σταύρο Ηλιάδη, τον Επίκουρο Καθηγητή Αθανάσιο Μεγαρίτη και τη Δρ. Φωτεινή Σερέτη από το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου μας, καθώς και από τον Καθηγητή Ιωάννη Κούγια από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/diethnis-provoli-tou-tmimatos-mathimatikon-tis-scholis-thetikon-epistimon/



Το Πανεπιστήμιο Πατρών παρέχει αιγίδα στο διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα N.O.D.E.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ενέκρινε τη χορήγηση αιγίδας στο διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο N.O.D.E. (Network on Osteopathology Diagnosis and Education), το οποίο συντονίζεται από το Τμήμα Ιατρικής του Ιδρύματος και τελεί υπό τη συνεργασία με το Hospital de la Santa Creu i Sant Pau,το Universitat Autònoma de Barcelona και το Spanish Sarcoma Group / IMPERAS.

Υπεύθυνοι προγράμματος: Dr. Διονύσιος Παπαχρήστου, Καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών, Adjunct Professor of Pathology, University of Pittsburgh School of Medicine, Pittsburgh, PA, USA και η Dr. Sílvia Bagué MD, PhD, Consultant Pathologist at the Department of Pathology Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Universitat Autònoma de Barcelona.

Το πρόγραμμα, το οποίο θα ξεκινήσει στις 21 Οκτωβρίου 2025 περιλαμβάνει σειρά εξ' αποστάσεως μαθημάτων με αντικείμενο την ιστοπαθολογία των οστικών παθήσεων, νεοπλασματικών και μη.

Η εναρκτήρια διάλεξη θα πραγματοποιηθεί από τον Καθηγητή Petur Nielsen (Harvard Medical School / Massachusetts General Hospital), Boston, MA, USA

Το πρόγραμμα απευθύνεται: σε ιατρούς και επιστήμονες όλων των σχετικών με το μυοσκελετικό σύστημα εξειδικεύσεων (παθολογοανατόμoυς / ογκολόγους / χειρουργούς / απεικονιστές / ακτινοθεραπευτές/ μοριακούς βιολόγους) που ασχολούνται με τις παθήσεις των οστών (πολυεπιστημονική προσέγγιση με έμφαση στην διάγνωση και θεραπεία των αστικών νοσημάτων) από την Ευρώπη και ευρύτερα.

Κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:

-η προώθηση της διαγνωστικής αρτιότητας στο αντικείμενο των οστικών παθολογιών

-η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ παθολογοανατόμων και γιατρών άλλων ειδικοτήτων, από την Ευρώπη αλλά και ευρύτερα

-η δημιουργία ενιαίου πανευρωπαικού δικτύου διαγνωστικής προσέγγισης και μελέτης σαρκωμάτων

-η υποστήριξη νέων ιατρών/επιστημόνων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον τομέα των μυοσκελετικών παθολογιών

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν διακεκριμένοι επιστήμονες από τον χώρο της παθολογοανατομίας, της ογκολογίας, της χειρουργικής, της απεικόνισης και της μοριακής βιολογίας. Περιλαμβάνει διαλέξεις, ζωντανές παρουσιάσεις περιστατικών με ψηφιακές εικόνες (WSI), καθώς και σύντομες παρουσιάσεις από νέους/ες εκπαιδευόμενους/ες (trainee spotlight).

Το Πανεπιστήμιο Πατρών στηρίζει με συνέπεια πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τη διεθνή συνεργασία, την ακαδημαϊκή εξωστρέφεια και την καινοτομία στην ιατρική εκπαίδευση.

Συνεργασία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών με την Ιατρική Σχολή του Johns Hopkins, USA

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνεται η συνέχιση της μακροχρόνιας και επωφελούς συνεργασίας μεταξύ τoυ Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών και της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, η οποία είναι μία από τις κορυφαίες Ιατρικές Σχολές παγκοσμίως.

Μέσω αυτής της συνεργασίας δίνεται η δυνατότητα σε αριστούχους τελειόφοιτους του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, να πραγματοποιήσουν μέσω υποτροφίας κλινική και ερευνητική άσκηση στο διεθνώς αναγνωρισμένο Ίδρυμα των Η.Π.Α.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εμπειρία αυτή αποτελεί για αρκετούς από τους υποτρόφους του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών τον προθάλαμο της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας στις Η.Π.Α.

European Commission's REGIOSTARS Awards! VOTE for Re-water - Interreg Greece – Italy

Το έργο «Re-Water Eco-technologies for the waste water management» στο οποίο συμμετείχε το εργαστήριο Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής του Τμ. Χημικών Μηχανικών Π.Π. με Ε.Υ. τον Καθηγητή Χριστάκη Παρασκευά και χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδα- Ιταλία προτάθηκε για το βραβείο REGIOSTARS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην κατηγορία 2 Green Europe. Στη διάρκεια του έργου πραγματοποιήθηκε χρήση σύγχρονων τεχνολογιών για την επεξεργασία του νερού και την επαναχρησιμοποίησή του.

Είναι το πρώτο έργο του Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδας - Ιταλίας που φθάνει σ' αυτό το στάδιο και στη διαδικασία συμπεριλαμβάνεται ψηφοφορία του κοινού https://ec.europa.eu/regional_policy/projects/regio-stars-awards_en

Λεπτομέρειες για το έργο: https://re-water.chemeng.upatras.gr/en

Το Εργαστήριο ευχαριστεί για την υποστήριξη. Η ψήφος σας είναι σημαντική!

Το EATT του Τμήματος Φιλολογίας συμμετέχει στο 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας 2025 | 20.09.2025, 09:30-12:30

Το ΕΑΤΤ του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών συμμετέχει στο 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας 2025 (15-21/9/2025): «Φωνές Πέρα από τον Ορίζοντα», με την ημερίδα «Η Ποίηση Σήμερα: Αρχείο, Διδακτική, Ψηφιακή Τεχνολογία». Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, καθ. Χρ. Μπούρας, και θα συντονίσει ο καθ. Γιάννης Παπαθεοδώρου, Πρόεδρος Τμ. Φιλολογίας. Ομιλήτριες: καθ. Κατερίνα Κωστίου και επ. καθ. Ελένη Παπαργυρίου (Παν/μιο Πατρών), Δέσποινα Παπαστάθη (ΕΔΙΠ, Παν/μιο Ιωαννίνων) και η ποιήτρια Λιάνα Σακελλίου (καθηγήτρια, ΕΚΠΑ).

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2025, ώρες 09:30–12:30 το πρωί, στην Αίθουσα Τελετών (κτίριο Πρυτανείας).

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στους παρακάτω συνδέσμους: https://eatt.philology.upatras.gr/ και https://pwpf.gr/.

ΚΕΔΜΟΠ-ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ & ΦΛΟΓΑ γιορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών | 20.09.2025, 11:00-14:00

Το Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών «Χάρισε ζωή» & ο Σύλλογος Γονιών Παιδιών Με Νεοπλασματική Ασθένεια «ΦΛΟΓΑ» γιορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών και σας προσκαλούν στο music street festival “Σ’ ευχαριστώ δότη” στον Πεζόδρομο της Μαιζώνος & Αγίου Νικoλάου το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 από 11:00 έως 14:00.

Μαζί τους θα είναι οι:

Μπενοβίας Γ. & Καραθανάση Γ. με το τραγούδι “Το σπίτι της Φλόγας”, φοιτητικές, μαθητικές μπάντες και μουσικά σύνολα για να διαδώσουν με τις μελωδίες τους το μήνυμα & οι εθελοντικές ομάδες Will you… Marrow me? και Better ToMarrow για να γράψουν νέους εθελοντές δότες μυελού των οστών.

Παρουσίαση βιβλίου μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών στο πλαίσιο εορτασμού των 130 χρόνων λειτουργίας του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά | 20.09.2025 , 19:00

Στο πλαίσιο εορτασμού των 130 χρόνων λειτουργίας του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση του βιβλίου με τίτλο: «Το οδοιπορικό του Πειραϊκού Θεάτρου και του Δημήτρη Ροντήρη. Αρχαία τραγωδία, πολιτιστική διπλωματία και ψυχροπολεμικές καλλιτεχνικές ανταλλαγές Ανατολής-Δύσης (1959-1968)» της Αρετής Βασιλείου, Καθηγήτριας του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.theaterst.upatras.gr/?page_id=280

Eκδήλωση για την επίσημη παρουσίαση της Υποτροφίας «ΜΑΜΟΣ» | 26.09.2025, 12:00

Την Παρασκευή 26.09.2025 και ώρα 12.00, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση της επίσημης παρουσίασης της Υποτροφίας «ΜΑΜΟΣ» προσφορά της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας Α.Ε.

Η υποτροφία δίνεται για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος, με βασικό κριτήριο επιλογής τη σειρά κατάταξης αποφοίτησης των υποψηφίων, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για αποφοίτους του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

https://www.upatras.gr/ekdilosi-gia-tin-episimi-parousiasi-tis-ypotrofias-mamos-26-09-2025-1200/

Δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Ν. Alzheimer '25 | 23-24.09.2025

«Ρωτάω-Μαθαίνω-Ενημερώνομαι για το.... Alzheimer»

Στο πλαίσιο του Σεπτεμβρίου, Παγκόσμιου Μήνα Alzheimer, το σωματείο Φροντίζω υλοποίει το διήμερο 23-24 Σεπτεμβρίου μια σειρά από δράσεις για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για την νόσο.

Οι δράσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, το Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας Πάτρας των Παιδικών Χωριών SOS, το Τμήμα Φυσικοθεραπείας Πανεπιστημίου Πατρών, το τμήμα Νευρολογικής Φυσιοθεραπείας του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών, την InterMediaKT καθώς και με την υποστήριξη του Δήμου Πατρέων.



Υποβολή αιτήσεων στέγασης στις Φοιτητικές Εστίες του Πανεπιστημίου Πατρών πρωτοετών φοιτητών ακαδ. έτους 2025 – 2026

Οι πρωτοετείς φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2025 – 2026 του Πανεπιστημίου Πατρών οι οποίοι επιθυμούν να διαμείνουν στις Φοιτητικές Εστίες του Πανεπιστημίου Πατρών, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στην Ηλεκτρονική πλατφόρμα https://stegasi.upatras.gr το διάστημα από Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου έως Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/ypovoli-aitiseon-stegasis-stis-foititikes-esties-tou-panepistimiou-patron-protoeton-foititon-akad-etous-2025-2026/