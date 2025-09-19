Πάτρα: Συνεχίζονται οι εγγραφές στο Λαϊκό Μουσικοχορευτικό Εργαστήρι

Το Λαϊκό Μουσικοχορευτικό Εργαστήρι Πάτρας ανοίγει τις πόρτες του για τη νέα χρονιά 2025-2026 και καλεί μικρούς και μεγάλους να ταξιδέψουν στον πλούτο της παράδοσης μέσα από τον χορό και το τραγούδι.

Στο Λαϊκό Εργαστήρι λειτουργούν χορευτικές ομάδες για παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες. (Διδασκαλία: Παναγιώτης Χαλκιόπουλος)

Επίσης λειτουργεί Ομάδα Παραδοσιακού και Ρεμπέτικου Τραγουδιού για φοιτητές και ενήλικες. (Διδασκαλία: Άγγελος Γεωργιτσόπουλος)

Τα μαθήματα όλων των ομάδων έχουν ήδη ξεκινήσει αλλά οι εγγραφές συνεχίζονται.

Με την ίδια αγάπη και αφοσίωση συνεχίζουμε να κρατάμε ζωντανή την παράδοση, να καλλιεργούμε τη συλλογικότητα και να δίνουμε τη χαρά της δημιουργίας μέσα από τον χορό και το τραγούδι.

Το Εργαστήρι μας από το 2012 είναι ένας ζωντανός χώρος συνάντησης, όπου η Παράδοση συναντά τη χαρά της δημιουργίας και την παρέα. Είτε θέλετε να μάθετε χορό, είτε να τραγουδήσετε, είτε απλά να μοιραστείτε όμορφες στιγμές με φίλους, σας περιμένουμε.

Για πληροφορίες και εγγραφές καλέστε μας στο τηλ. : 6972035036