Τέμπη: Κληρώθηκαν τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου για την εξέταση της εμπλοκής Καραμανλή

Τα μέλη που θα συγκροτήσουν Δικαστικό Συμβούλιο για την εξέταση της εμπλοκής του πρώην υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών ανέδειξε με κλήρωση η Ολομέλεια της Βουλής.

Τακτικά μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου αναδείχθηκαν πέντε δικαστικοί, τρεις εκ του Αρείου Πάγου και δύο εκ του Συμβουλίου Επικρατείας. Συγκεκριμένα, κληρώθηκαν η κα Μπλέτα Στυλιανή (ΑΠ), ο κ. Γιαρένης Ηλίας (ΑΠ), η κα Νάκου Κωνσταντίνα (ΑΠ), η κα Σδράκα Αγορίτσα (ΣτΕ) και ο κ. Σύμπλης Ιωάννης (ΣτΕ).

Αναπληρωματικά μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου αναδείχθηκαν τρεις δικαστικοί, δύο από τον ΑΠ και ένας από το ΣτΕ. Συγκεκριμένα, κληρώθηκαν ο κ. Αποστολόπουλος Ιωάννης (ΑΠ), η κα Γκουδή-Νινέ Παναγιώτα (ΑΠ) και ο κ. Σπαθής Οδυσσέας (ΣτΕ)

Τέλος, εκ της της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, αναδείχθηκε ως ασκούσα καθήκοντα Εισαγγελέα του Δικαστικού Συμβουλίου η κα Ζάκα Παγώνα και ως αναπληρωτής της ο κ. Σοφουλάκης Κωνσταντίνος.