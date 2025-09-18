Εξαπόλυση του Encarsia smithi, φυσικού εχθρού του εντόμου Aleurocanthus spiniferus, στην ευρύτερη περιοχή της Αιγιάλειας

Εξαπόλυση του Encarsia smithi, ενός φυσικού εχθρού κατά του επιβλαβούς εντόμου Aleurocanthus spiniferus (Μαύρος Ακανθώδης Αλευρώδης), πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025, στην ευρύτερη περιοχή της Αιγιάλειας, από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

Η δράση υλοποιήθηκε παρουσία της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Αχαΐας, Μάρθας Λιαρομμάτη, καθώς και του υπαλλήλου του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας Αιγιαλείας, Αθανασίου Χριστόπουλου, αναφέρει η Περιφέρεια.

Η παρέμβαση αυτή αποτελεί αποτέλεσμα των συντονισμένων προσπαθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, στο πλαίσιο των επισκοπήσεων που διενεργούνται με στόχο την προστασία των εσπεριδοειδών – ενός εμβληματικού και κατεξοχήν σημαντικού αγροτικού προϊόντος για την περιοχή.