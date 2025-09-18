Άγιος έρωτας: Το νέο trailer κόβει την ανάσα

Οι εξελίξεις στο δεύτερο κύκλο του «Άγιου έρωτα» σοκάρουν!
Οι εξελίξεις στο δεύτερο κύκλο του «Άγιου έρωτα» σοκάρουν! Ο πυροβολισμός του Αργύρη στο τελευταίο επεισόδιο έκοψε την ανάσα… «ο σταυρός… τον έσωσε ο σταυρός».
Ο πατήρ Νικόλαος είναι ζωντανός… «δεν ξέρω αν ήταν τύχη ή τιμωρία που είμαι ζωντανός».
Η Χλόη είναι αμετακίνητη στην απόφασή της. Δεν συγχωρεί κανέναν.
Νέα πρόσωπα, παλιές αμαρτίες.
Ο Ανδρέας Ιωάννου κάνει την εμφάνισή του και οι ισορροπίες αλλάζουν για ακόμη μία φορά.
Μυστικά μιας ολόκληρης ζωής αποκαλύπτονται με τραγικές συνέπειες.
Η Δώρα μαθαίνει την αληθινή ταυτότητα της μητέρας της, ενώ η Ολυμπία είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει τον πιο επικίνδυνο εχθρό της.
Ο κλοιός γύρω από τον Μαρκόπουλο στενεύει όλο και περισσότερο. Θα πληρώσει για τα εγκλήματά του;
Κάθαρση, τιμωρία, λύτρωση, έρωτας… Ο δεύτερος κύκλος έφθασε και όλα ανατρέπονται!
Απολαύστε το trailer
«Άγιος έρωτας», πρεμιέρα Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 στις 21:00, με διπλό επεισόδιο.
Και από Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου και κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00.
