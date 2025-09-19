Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21-9-2025

Μνημόσυνα
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20/9/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ (ΠΑΠΑΘΩΜΑ) ΠΑΤΡΩΝ 40-ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ, ΓΙΑΓΙΑΣ, ΑΔΕΛΦΗΣ κ ΘΕΙΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΣ χήρας ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΔΟΥΡΒΕΤΑΚΗ
ΕΤΩΝ 90
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α:
ΜΑΡΙΑ κ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΟΥΡΒΕΤΑΚΗΣ.
Ο Ε Γ Γ Ο Ν Ο Σ:
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΟΥΡΒΕΤΑΚΗΣ
Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α:
ΕΥΘΥΜΙΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΜΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ κ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΙΟΥΛΗ, ΕΥΘΥΜΙΑ ΧΗΡΑ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΓΙΟΥΛΗ
Ο Ι Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι
Ο Ι Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι
Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ
---------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 8:30 πμ στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Νέου Σουλίου Πατρών, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡ. ΜΙΝΤΖΑ
(ΕΤΩΝ 80)
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΑ & ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΑΝΘΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΝΝΑ ΜΙΝΤΖΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΗΛΙΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΛΙΚΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 8:30 πμ στον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΩΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(ΕΤΩΝ 74)
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΡΟΜΠΟΛΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΣΟΦΙΑ, ΜΥΡΤΩ-ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΔΗΛΙΩΤΗΣ & CARLA HONNEBIER
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
-----------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 8:30 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΑΛΕΞ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 92)
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΣΤΕΛΑ & ΕΥΘΥΜΙΟΣ,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΗΛΙΑΣ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ & ΗΛΙΑΣ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ TO ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
40/ΘΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΔΙΟΝ. ΚΟΥΤΟΥΛΑ
{ΕΤΩΝ 85}
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΜΑΡΩ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΗΛΕΚΤΡΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΣΠΥΡΟΣ, ΕΛΕΝΗ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
---------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ TO ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
40/ΘΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΧΗΡ. ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
{ΕΤΩΝ 84}
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20 - 9 - 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΦΩΤΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΑΡΟΥΤΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΤΩΝ 74
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΟΛΥΜΠΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΕΛΕΝΗ & ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΑΡΟΥΤΑ, ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ – ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΡΟΥΤΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ:
ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΑΡΔΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Η ΕΓΓΟΝΗ : ΝΙΚΟΛΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
---------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΔΗΜ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΚΡΙΖΗ - ΕΤΩΝ 73
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΔΙΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
---------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 20-9-2025 & ώρα 8.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Πατρών, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας
ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝ.
ΣΑΒΙΟΛΙΔΗ
ΕΤΩΝ 65
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΚΡΙΒΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΕΛΕΝΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΒΙΟΛΙΔΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΑΒΙΟΛΙΔΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΙΟΛΙΔΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΟΡΕΣΤΗΣ, ΙΑΣΟΝΑΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 20-9-2015 & ώρα 8.30 π. μ. στον Ιερό
Ναό Αγίου Παντελεήμονα Προαστίου 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΓΕΩΡΓΙΑΣ (χήρας) ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 97
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΕΛΕΝΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ
ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΒΑΓΕΝΑ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΒΑΣ. ΛΑΔΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΦΟΙΒΟΣ, ΗΡΩ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 20-9-2025 & ώρα 8.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α ́ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓ.
ΤΟΥΛΙΑΤΟΥ
ΕΤΩΝ 52
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΡΕΝΑ
Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ: ΠΑΓΩΝΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ :
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥΛΙΑΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21/9/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 40-ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ κ ΘΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΟΥΡΝΑΤΖΗ
ΕΤΩΝ 76
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α
Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α
Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α:
ΙΩΑΝΝΗΣ κ ΕΛΕΝΗ ΠΟΥΡΝΑΤΖΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ κ ΕΛΕΝΗ ΠΟΥΡΝΑΤΖΗ, ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΘΕΜΗ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΚΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΝΤΑΡΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΟΥΡΝΑΤΖΗ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΟΥΡΝΑΤΖΗΣ.
Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ
-------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 9:30 πμ στον Ιερό Ναό Αγ. Δημητρίου Σταροχωρίου Ερυμάνθου τριετές μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΔΗΜ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 47)
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΖΩΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΛΙΣΣΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ (χήρα) ΔΗΜ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ & ΗΛΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΠΑΡΔΟΥΤΣΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΘΟΔΩΡΗΣ ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΑΒΟΣ
ΑΡΤΕΜΙΣ & ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 9:30 πμ στον Ιερό Ναό Αγ. Αγγέλων Α΄ κοιμητήριο Πατρών, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ (χήρας) ΧΑΡ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 88)
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΑΝΘΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
--------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε 40ήμερο μνημόσυνο την Κυριακή 21/9/2025 και ώρα 9.30 π.μ. εις τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Πτέρης (Τσαπόγα) Δήμου Ερυμάνθου για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΖΩΗΣ χηρ. ΔΗΜ. ΜΕΡΛΙΓΚΑ
ΕΤΩΝ 97
Τα παιδιά της: Πέτρος και Γεωργία, Ιωάννα Μερλίγκα, Ιωάννης Μερλίγκας, Νικολίτσα και Χρήστος Κούλης, Χρήστος και Μαριάννα Μερλίγκα.
Τα εγγόνια
Τα ανίψια
Οι λοιποί συγγενείς.
----------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Για την αγαπημένη μας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ χήρα ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Τελούμε την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 κ’ ώρα 9.30 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστίου Πατρών, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της.
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της να έλθουν να προσευχηθούν μαζί μας
Τα παιδιά της: Λεωνίδας & Ιωάννα Λιακοπούλου, Αγγελική Λιακοπούλου, Ιωάννης Τούμπανος.
Οι εγγονοί: Γεωργία, Αιμίλιος, Σωτήρης
Τα αδέλφια: Ευαγγελία, Ανδριάνα & Παναγιώτης Σχοινάς.
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς.
---------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 9:30 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ χήρας ΙΩΑΝ. ΦΕΛΟΥΚΑ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ – ΕΤΩΝ 90
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΦΕΛΟΥΚΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΥΛΗΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
----------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 9:30 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΓΑΜ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 79)
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΕΥΘΥΜΙΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΥΡΜΗΣ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΙΩΑΝΝΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΓΓΕΛΙΚΗ χήρα ΑΝΔΡ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ & ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
-----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ TΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟN ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜ. ΘΩΜΑ
(ΕΤΩΝ 88)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΩΜΑ
Η ΕΓΓΟΝΗ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
-----------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ TΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΘΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΙΩΑΝ. ΡΙΣΑΝΟΥ
{ΕΤΩΝ 88}
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΓΚΟΛΦΩ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΓΡΑΚΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ-ΝΕΦΕΛΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
----------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ TΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΘΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΠΥΡ. ΚΟΜΙΝΑΤΟΥ
{ΕΤΩΝ 89}
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ,
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΛΟΥΙΖΑ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21/9/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΟΝ.
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 87
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΗΝΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ
Η ΑΔΕΛΦΗ:
ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21/9/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΥΣΤΡ.
ΣΤΡΑΤΙΚΗ
ΕΤΩΝ 88
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΡΑΤΙΚΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΟΦΙΑ ΣΤΡΑΤΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΣΤΡΑΤΙΚΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
--------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
TΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 - 9 - 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΒΑΛΜΑΝΤΟΥΡΑΣ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΥ
ΕΤΩΝ 78
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΚΑΝΑΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΠΟΛΑΤΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΜΑΡΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
-------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 - 9 - 2025 ΚΑΙ ΏΡΑ 9,30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΌ ΝΑΌ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΈΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΧΡΗΣΤ. ΝΙΦΟΡΑ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΎΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΎΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΈΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΎΝ ΜΑΖΊ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ,
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΦΟΡΑΣ,
ΓΙΩΡΓΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΦΟΡΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΕΥΔΟΚΙΑ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΙΦΟΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΗΡΑ ΣΠΥΡ. ΠΑΠΠΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΦΟΡΑ, ΚΩΝ/ΝΑ ΧΗΡΑ ΑΝΤΩΝ. ΝΙΦΟΡΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΑΝΤΩΝΗΣ, ΔΑΦΝΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΙΩΑΝΝΑ, ΑΝΔΡΙΑΝΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
-------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 - 9 - 2025 ΚΑΙ ΏΡΑ 9,30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΌ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΣΑΓΕΪΚΩΝ
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΈΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗΣ ΣΚΕΝΤΖΟΥ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΎΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΈΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΎΝ ΜΑΖΊ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΤΑΚΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΚΕΝΤΖΟΥ,
ΜΑΡΙΑ ΣΚΕΝΤΖΟΥ & ΑΛΕΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΚΕΝΤΖΟΥ & ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΕΚΙΡΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑΝΑ, ΕΛΕΝΗ, ΣΩΤΗΡΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
---------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 – 9 – 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΛΑΒΑ
ΚΑΡΒΟΥΝΗ
ΕΤΩΝ 96
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΙΩΑΝΝΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΑΚΑΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΣΠΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΧΑΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΛΑΒΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
--------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 9 π.μ., Ετήσιο Μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Aγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη Ζαρουχλείκων Πατρών για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας
ΚΩΝ/ΝΟY ΑΘΑΝ. ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ 59
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Χριστίνα Αγριδιώτη
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : Αθανάσιος & Μαργαρίτα Σουβαλιώτη, Ζωή & Αντώνης Γαλαριώτης, Ευσταθία-Μαρία Σουβαλιώτη
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : Ζωή χήρα Αθαν. Σουβαλιώτη
Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ : Ευσταθία χήρα Φωτ. Αγριδιώτη
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : Αρχοντούλα & Φώτης Βρακατσέλης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
---------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 9.30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΌ ΝΑο ΑΓΊΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑΣ ΝΙΚ. ΓΑΛΙΑΤΣΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 73
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΕΤΕ & ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΆΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΉ ΤΗΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΕΥΓΕΝΙΑ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΡΓΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΠΕΤΡΟΣ & ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΓΑΛΙΑΤΣΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΓΟΥΡΑΣ,
ΦΩΤΕΙΝΗ χήρα ΚΩΝ. ΚΑΡΑΒΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 9 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Μαγουλιάνων Αρκαδίας, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΦΩΤ. ΦΟΥΚΑ
(ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ – ΕΤΩΝ 93)
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας
Η σύζυγος: Πολυξένη
Τα παιδιά του: Καλλιόπη Φούκα, Μαρία (χήρα) Βασιλ. Παπανικολάου, Φωτούλα & Παναγιώτης Τσιργιάννης, Φώτιος & Βλασσούλα Φούκα, Ιωάννης Φούκας.
Οι αδελφοί: Νικόλαος & Στεφανία Στεφανίδη
Οι εγγονοί: Ηλίας, Στράτος, Πολυξένη, Παναγιώτης, Αναστασία
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
--------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡ. ΤΣΑΚΙΡΗ
ΕΤΩΝ 89
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ : ΚΥΡΙΑΖΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ, ΚΙΚΗ ΧΗΡΑ ΠΟΥΛΙΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
---------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡ. ΜΠΑΡΟΥΝΗ
ΕΤΩΝ 57
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΕΑΣ, ΕΥΓΕΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΠΑΡΟΥΝΗ, ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
---------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 21-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 58
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΦΟΡΑΣ,
ΔΗΜΗΤΡΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΡΜΠΑΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
--------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΦΩΤΙΟΥ ΙΩΑΝ. ΤΖΟΛΑ
ΕΤΩΝ 79
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΑΛΕΞΙΟΣ ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΖΟΛΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΖΟΛΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΣΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΖΕΤΑ, ΛΑΜΠΡΟΣ, ΦΩΤΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΟΛΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗ ΤΖΟΛΑ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΤΖΟΛΑ, ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
-------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑΣ χήρας ΠΑΝ. ΔΡΟΥΓΟΥΤΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΜΠΑΤΖΗ
ΕΤΩΝ 76
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡΟΥΓΟΥΤΗΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΟΥΓΟΥΤΗ,
ΑΝΝΑ ΔΡΟΥΓΟΥΤΗ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΡΕΤΗ, ΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΜΑΡΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝΝΑ ΑΜΠΑΤΖΗ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΗΡΑ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΝΑΝΤΙΑ ΑΜΠΑΤΖΗ, ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΔΡΟΥΓΟΥΤΗ, ΕΙΡΗΝΗ ΧΗΡΑ ΧΡ. ΓΑΛΑΡΙΩΤΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΔΡΟΥΓΟΥΤΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
-----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΦΩΤ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΝ/ΧΟΥ ΟΤΕ - ΕΤΩΝ 76
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΛΑΜΗΣ, ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΠΙΡΗΣ
Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ : ΣΗΛΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΗΡΑ ΓΚΟΤΣΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
--------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ χήρας ΝΙΚ. ΣΚΑΡΤΣΙΑΡΗ
ΕΤΩΝ 93
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΣΚΑΡΤΣΙΑΡΗ, ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΣΚΑΡΤΣΙΑΡΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 21-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΜΕΝΙΚΑ 40/ΘΝΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤ. ΚΟΣΜΑ
ΕΤΩΝ 67
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΣ & ΧΡΥΣΑ ΚΟΣΜΑ,
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΟΣΜΑ,
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΙΟΣ,
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ,
ΣΟΦΙΑ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΡΤΕΜΙΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
--------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΜΑΝΘ. ΣΤΡΕΜΜΕΝΟΥ
ΕΤΩΝ 75
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΝΘΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΟΥΣΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΗΝΑ, ΧΑΡΗΣ, ΕΛΕΝΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΙΣΑΑΚ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΕΜΜΕΝΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
---------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΔ. ΓΙΑΓΙΑ
ΕΤΩΝ 89
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑΓΙΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΚΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΑ, ΕΡΙΦΙΛΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
---------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ χήρας ΧΑΡ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 91
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ : ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
----------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ χήρας ΑΘΑΝ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 88
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΧΟΥΛΙΑΡΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΑΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΕΤΩΝ 89
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΒΙΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΜΑΓΔΑ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΕΙΡΗΝΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΛΕΞΙΑ, ΗΛΙΑΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ : ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΖΑΒΕΡΔΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΣΟΦΙΑΣ ΠΕΡ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 65
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΡΟΥΛΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΓΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΕΛΕΝΗ χήρα ΠΑΝ. ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
--------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΡΙΓΑΝΟΚΑΜΠΟΥ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΔΙΟΝ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΝΟΥ
ΕΤΩΝ 24
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ : ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΣΤΡΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΛΕΝΑ, ΔΑΝΑΗ
ΟΙ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΑΔΕΣ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΚΑΙ ΘΕΙΕΣ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
---------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΘΕΡΙΑΝΟΥ, ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝ. ΣΚΟΥΡΑ
ΕΤΩΝ 74
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
--------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 21-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΛΑΝΙΣΤΡΑΣ, ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΑΘΑΝ. ΤΡΥΦΑ
ΕΤΩΝ 81
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΡΑΝΤΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΗΛΙΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 21-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΡΙΤΑΙΑΣ 40/ΘΝΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΔΡ. ΔΡΟΥΜΕΤΣΙΚΑ
ΕΤΩΝ 75
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΤΩΝΙΑ ΔΡΟΥΜΕΤΣΙΚΑ,
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΛΕΞΙΑ ΔΡΟΥΜΕΤΣΙΚΑ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ,
ΔΗΜΗΤΡΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΦΑΣ,
ΘΕΟΔΟΣΗΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΡΟΥΜΕΤΣΙΚΑ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΡΟΥΜΕΤΣΙΚΑΣ,
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΛΕΞΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΡΟΥΜΕΤΣΙΚΑ,
ΑΡΕΤΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΓΑΠΗ, ΑΡΤΕΜΙΣ, ΜΑΡΙΑ, ΝΑΤΑΣΣΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΡΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΑΣΗΜΩΣ ΚΩΝ. ΤΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ
ΕΤΩΝ 50
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΙΟΥΛΙΑ ΤΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ,
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝΤ. ΓΙΑΤΡΑ,
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΡΙΛΙΑΣ, ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΝΙΚ. ΚΟΡΔΑ
ΕΤΩΝ 69
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΡΔΑΣ, ΜΑΡΙΑΝΑ ΚΑΙ ΒΛΑΣΗΣ ΡΟΒΗΛΟΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΡΔΑ, ΚΩΝ/ΝΑ ΚΟΡΔΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΖΑΒΑΛΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΥΓΛΕΡΗΣ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΟΛΛΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΟΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
--------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΤΩΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ ΜΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 96 - ΕΤΩΝ 93
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥΣ : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΕΛΕΝΑ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΥΒΟΝΝΗ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥΣ : ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥΣ : ΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
--------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,45 π.μ. ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤ. ΣΑΡΑΝΤΙΔΗ
ΣΥΝ/ΧΟΥ ΔΕΗ - ΕΤΩΝ 82
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ, ΒΙΚΥ ΣΑΡΑΝΤΙΔΗ
Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ : ΜΕΛΙΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
---------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 21-9-2025 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Πατρών, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ (χήρας) XP.
ΓΙΑΧΟΥ
ΕΤΩΝ 86
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΧΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΟΒΑ,
ΝΙΚΗ ΓΙΑΧΟΥ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΠΡΟΥΔΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΥΔΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
---------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Με την συμπλήρωση ενός έτους από την κοίμηση του πολυαγαπημένου μας αδελφού και θείου
ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓ.
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΕΤΩΝ 71
σας προσκαλούμε να προσευχηθείτε μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του στην Θεία Λειτουργία και το Ιερόν Μνημόσυνον που θα τελέσουμε την Κυριακή 21-9-2025 & ώρα 7 έως 10 π. μ. στον Ι. Ν. Αγ. Κων/νου & Ελένης Αρόης Πατρών.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ:
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
TA ANHΨIA
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 21-9-2025 & ώρα 8.30 π. μ. στον Παλαιό Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Πατρών, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΙΩΑΝΝΑΣ (χήρας) ΠΑΝ. ΠΟΥΛΙΔΑ
ΕΤΩΝ 84
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΟΥΛΙΔΑ, ΑΘΗΝΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΗΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ:
ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΤΣΕΚΟΥΡΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΩΤΗΡΙΑ, ΜΑΡΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 21-9-2025 & ώρα 8.30 π.μ. στον Παλαιό Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Πατρών, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΙΩΑΝΝΗ ΣΠΥΡ.
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ TITAN A. E. - ΕΤΩΝ 77
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΜΑΝΤΙΚΑ,
ΜΕΛΕΤΙΟΣ & ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
--------------
