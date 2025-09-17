Αλέξανδρος Τσουβέλας:«Θα βρω τον πατέρα Κωνσταντίνο και θα φάμε προβατίνα»

Για τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από ορισμένους ανθρώπους της εκκλησίας, σχετικά με το viral βίντεό του με τον ιερέα, απάντησε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Buongiorno και τη Βασιλική Μπασιούρη.

«Έχουμε πιο σημαντικούς λόγους για να διαφημίσουμε τη δουλειά μας. Όλα έχουν τραβήξει το δρόμο τους. Δεν έχει η εκκλησία άλλη άποψη, μια μικρή μερίδα έχει άλλη άποψη, που υποτίθεται ότι εκπροσωπεί την εκκλησία. Ο ιερέας γέλασε και αυτός και η οικογένειά του. Άνθρωποι είναι οι ιερείς.

Οτιδήποτε αντιμετωπίζεται με δικαστήριο και όχι με βίντεο και αφοριστικές διαθέσεις. Δεν περίμενα τις αντιδράσεις, ούτε ότι θα εμφανιζόταν ένας ιερέας στην παράσταση. Παρηγορώ τον πατέρα Κωνσταντίνο, θα τον βρω και θα φάμε προβατίνα», είπε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.