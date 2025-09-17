Back to Top
Πάτρα: Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στον 21χρονο Νίκο-Ανδρέα που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή

Βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του

Στις 3 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Β’ Κοιμητήριο Πατρών, συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον 21χρονο Νίκο-Ανδρέα Τσίρκα, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, σκορπίζοντας ανείπωτη θλίψη στην οικογένεια και την τοπική κοινωνία.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε προχθές το βράδυ στην Εγλυκάδα Πατρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός βρισκόταν στο σπίτι του και χρησιμοποιούσε τον υπολογιστή του, όταν ξαφνικά κατέρρευσε.

Τον βρήκε στενο συγγενικό του πρόσωπο που κάλεσε αμέσως το ΕΚΑΒ, όμως οι διασώστες δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν.

