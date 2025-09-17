Χριστίνα Αλεξοπούλου: Συνάντηση με τον Μ. Χρυσοχοϊδη για την ενίσχυση της αστυνομίας στην Αχαΐα

Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, είχε η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

Η κα. Αλεξοπούλου έθεσε εκ νέου στον Υπουργό τα αιτήματα που προέβαλε προσφάτως η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, για στοχευμένη, επιπλέον ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας με έμψυχο δυναμικό, στο πλαίσιο των συμπληρωματικών μεταθέσεων του Σεπτεμβρίου. Ειδικότερα, επιβεβαίωσε την ανάγκη κάλυψης των κενών που δημιουργούνται από τις αναμενόμενες συνταξιοδοτήσεις καθώς και την προσωρινή αναπλήρωση κρίσιμων θέσεων, προκειμένου να μην διαταραχθεί η λειτουργία των υπηρεσιών.

Επιπλέον, επέμεινε στην άμεση μέριμνα ενίσχυσης της Τροχαίας με νέες οργανικές θέσεις, ως απάντηση στην επέκταση του οδικού δικτύου (μεταξύ άλλων λόγω του αυτοκινητόδρομου Πατρών-Πύργου) και στις αυξημένες κυκλοφοριακές απαιτήσεις της περιοχής, καθώς και στη στήριξη της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και άλλων ταχύρρυθμων επιχειρησιακών σχηματισμών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ολοκλήρωση του σχεδιασμού για τη σύσταση Τμήματος ΟΠΚΕ στη Δυτική Αχαΐα, με νέο προσωπικό -εκτός της υπάρχουσας δύναμης του νομού- ώστε οι επιχειρησιακές ομάδες να λειτουργήσουν με μόνιμη και αποτελεσματική σύνθεση. Πρότεινε, δε, την ενίσχυση της προληπτικής αστυνόμευσης και την εφαρμογή μέτρων προστασίας για ευάλωτες ομάδες που διαμένουν στην περιοχή, όπου καταγράφονται αυξημένοι κίνδυνοι έκνομων φαινομένων.

Στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η βούληση για διαρκή συνεργασία, με στόχο την τάχιστη υλοποίηση των συγκεκριμένων αιτημάτων και την προώθηση οργανωμένων λύσεων που στηρίζουν το έργο των αστυνομικών και την προστασία του κοινωνικού συνόλου.