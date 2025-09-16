Τζόκερ: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης

Τα νούμερα που κερδίζουν
Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας τουλάχιστον 1.600.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ είναι: 13, 16, 18, 22, 34 και αριθμός Τζόκερ το 1. Στη σημερινή κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ.
Στην επόμενη κλήρωση οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 1.800.000 ευρώ.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr