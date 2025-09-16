Τζόκερ: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας τουλάχιστον 1.600.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ είναι: 13, 16, 18, 22, 34 και αριθμός Τζόκερ το 1. Στη σημερινή κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ.

Στην επόμενη κλήρωση οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 1.800.000 ευρώ.