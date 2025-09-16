Η Viral γιαγιά που ξεμάτιαζε την Εθνική: «Τον Γιάννη, τον Κώστα...»

Τρυφερή στιγμή έγινε viral στο TikTok
Η φετινή πορεία της Εθνικής Ελλάδας στο Eurobasket ξύπνησε μνήμες δόξας, συγκίνησης και εθνικής υπερηφάνειας. Όμως, ένα απρόσμενο περιστατικό στα social media κατάφερε να κλέψει την παράσταση και να κερδίσει τις καρδιές των χρηστών.
Ένα βίντεο που έγινε viral στο TikTok δείχνει την κυρία Ελένη να παρατά το φαγητό της και να στέκεται μπροστά στην τηλεόραση, αποφασισμένη να "συνεισφέρει" με τον δικό της μοναδικό τρόπο. Με το «Πάτερ ημών» στα χείλη, κάνοντας τον σταυρό της και ξεματιάζοντας με αφοσίωση τους παίκτες, προσπαθεί να φέρει γούρι.
Η Εθνική μας έπαιζε εκείνη την ώρα στον μικρό τελικό, απέναντι στη Φινλανδία.
«Ναι ναι, ματιασμένοι είναι», λέει η γιαγιά όταν της είπε κάποιος «Μάτι είναι, μάτι». Και συνεχίζει σταυρώνοντας την τηλεόραση: «Τον Γιάννη, τον Κώστα, στο όνομα του Πατρός και του Υιού...».
«Άρπαξα τον σταυρό και άρχισα να ξεματιάζω»
Μιλώντας αργότερα στην ΕΡΤ, η γλυκύτατη γιαγιά αποκάλυψε πως η εγγονή της τής ζήτησε να ξεματιάσει την ομάδα: «Η εγγονή μου το ζήτησε γιατί δεν πηγαίναμε καλά. Άρπαξα τον σταυρό και άρχισα να ξεματιάζω».
«Δεν ήξερα όλα τα ονόματα, αλλά θυμόμουν του Γιάννη. Τώρα που έκατσα και είδα την ομάδα, μοιάζει σαν μπουκέτο από λουλούδια και ο Σπανούλης μ' αρέσει πάρα πολύ επειδή είναι σοβαρός και τους αγαπάω. Το μπάσκετ μ' αρέσει, δεν μπορώ να πω πως μ' αρέσει μόνο ο Γιάννης, όλοι καλοί είναι. Η Ελλάδα πάντα να πηγαίνει καλά», κατέληξε η κυρία Ελένη.
