Η Viral γιαγιά που ξεμάτιαζε την Εθνική: «Τον Γιάννη, τον Κώστα...»

Η φετινή πορεία της Εθνικής Ελλάδας στο Eurobasket ξύπνησε μνήμες δόξας, συγκίνησης και εθνικής υπερηφάνειας. Όμως, ένα απρόσμενο περιστατικό στα social media κατάφερε να κλέψει την παράσταση και να κερδίσει τις καρδιές των χρηστών.

Ένα βίντεο που έγινε viral στο TikTok δείχνει την κυρία Ελένη να παρατά το φαγητό της και να στέκεται μπροστά στην τηλεόραση, αποφασισμένη να "συνεισφέρει" με τον δικό της μοναδικό τρόπο. Με το «Πάτερ ημών» στα χείλη, κάνοντας τον σταυρό της και ξεματιάζοντας με αφοσίωση τους παίκτες, προσπαθεί να φέρει γούρι.

Η Εθνική μας έπαιζε εκείνη την ώρα στον μικρό τελικό, απέναντι στη Φινλανδία.