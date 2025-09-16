Πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Ιτεών Πατρών

Το πρόγραμμα των λατρευτικών εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Αγίου Σιλουανού.

Αναλυτικά:

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Ώρα 19:00 (Εσπέρας): Πανηγυρικός Εσπερινός με Αρτοκλασία και Θείο Κήρυγμα, χοροστατούντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Παύλου Αμανατιάδη.

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Ώρα 07:00 – 10:00 (πρωί): Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετά Θείου Κηρύγματος, ιερουργούντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Αμβροσίου Γκουβέλου.

Ώρα 18:00 (Εσπέρας): Ιερά Παράκλησις προς τον Άγιο Σιλουανό.

Η παρουσία και συμμετοχή των πιστών θα αποτελέσει ιδιαίτερη ευλογία για όλους.