Πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Ιτεών Πατρών

Την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου
Το πρόγραμμα των λατρευτικών εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Αγίου Σιλουανού.
Αναλυτικά:
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
Ώρα 19:00 (Εσπέρας): Πανηγυρικός Εσπερινός με Αρτοκλασία και Θείο Κήρυγμα, χοροστατούντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Παύλου Αμανατιάδη.
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
Ώρα 07:00 – 10:00 (πρωί): Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετά Θείου Κηρύγματος, ιερουργούντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Αμβροσίου Γκουβέλου.
Ώρα 18:00 (Εσπέρας): Ιερά Παράκλησις προς τον Άγιο Σιλουανό.
Η παρουσία και συμμετοχή των πιστών θα αποτελέσει ιδιαίτερη ευλογία για όλους.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr