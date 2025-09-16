Back to Top
Φαίη Σκορδά: Το δώρο του αγαπημένου της στην πρεμιέρα του Buongiorno

Η συγκίνηση της παρουσιάστριας

Πρεμιέρα για το Buongiorno και για την Φαίη Σκορδά στο Mega που, από το πρωί της Δευτέρας 15/9, δεν προλάβαινε να ανοίγει την αγκαλιά της και να δέχεται ευχές από φίλους, συνεργάτες και από την διοίκηση του σταθμού.

Δώρα και καλάθια με τεράστιες ανθοδέσμες έφταναν συνεχώς το ένα πίσω από το άλλο στο στούντιο για την Σκορδά, που τα δεχόταν με χαρά, ενώ στην συνέχεια ανέβαζε post στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και ευχαριστούσε έναν προς έναν προσωπικά τους αποστολείς ταγκάροντας τα ονόματά τους.

