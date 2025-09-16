Πρεμιέρα για τη «Φάρμα»: Οι παίκτες που αποχώρησαν από το πρώτο επεισόδιο

Πρεμιέρα έκανε η «Φάρμα» το βράδυ της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου, με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο να καλωσορίζει τους 22 διαγωνιζόμενους στη Λίμνη Δόξα.

Ωστόσο, το αγωνιστικό ριάλιτι ξεκίνησε με ανατροπή, καθώς δύο παίκτες αποχώρησαν ήδη από το πρώτο επεισόδιο. Όπως εξήγησε ο παρουσιαστής, τα «εισιτήρια» για το αγρόκτημα ήταν μόνο 20, γεγονός που σήμαινε ότι δύο από τους υποψηφίους θα έπρεπε να εγκαταλείψουν το παιχνίδι πριν ακόμη μπουν στη «Φάρμα».

Στην πρώτη δοκιμασία, οι παίκτες χωρίστηκαν σε ζευγάρια και ανέβηκαν σε κανό, με στόχο να κωπηλατήσουν από τη μία πλευρά της λίμνης στην άλλη. Τα δύο ζευγάρια που τερμάτισαν τελευταία θα έδιναν μάχη στη «Δοκιμασία Παραμονής» για μία θέση στο παιχνίδι.

Ο Ανδρέας με τη Στέλλα και ο Γιώργος με την Ανδριανή ήταν αυτοί που βρέθηκαν σε δύσκολη θέση και οδηγήθηκαν στη δεύτερη δοκιμασία, η οποία περιλάμβανε βαρέλια, σχοινιά και απαιτούσε ταχύτητα αλλά και δύναμη στα χέρια.

Η αναμέτρηση κρίθηκε εις βάρος του Γιώργου και της Ανδριανής, οι οποίοι αποχώρησαν πρόωρα, χωρίς να φτάσουν ποτέ στο αγρόκτημα. Παρά το σύντομο της παρουσίας τους, η αποχώρηση συνοδεύτηκε από έντονη συγκίνηση, με αρκετούς συμπαίκτες τους να δακρύζουν, καθώς είχαν ήδη προλάβει να δεθούν μαζί τους.