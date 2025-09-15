Ο Κώστας Κόκλας περιγράφει τη στιγμή που τον μπέρδεψαν με τον Βούρο

Back to Top
Ήταν μία περίοδος που τα πράγματα ήταν πολύ τεταμένα στην Αθήνα, τότε με τα μνημόνια, πρόσθεσε ο ηθοποιός

Για την καριέρα του και τις προσωπικές του απώλειες μίλησε ο Κώστας Κόκλας, ενώ μοιράστηκε μια ιστορία από το παρελθόν, όταν πλήθος στην Αθήνα τον μπέρδεψε με τον Γιάννη Βούρο και κινήθηκε εναντίον του για να τον… λιντσάρει.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4», ο ηθοποιός εξήγησε πως ήταν η περίοδος των μνημονίων όταν έγινε το περιστατικό. «Ήταν μία περίοδος που τα πράγματα ήταν πολύ τεταμένα στην Αθήνα, τότε με τα μνημόνια. Ήμουν κάπου στη Βουκουρεστίου και υπήρχαν άνθρωποι έξαλλοι, γιατί είχαν ψηφιστεί τα μνημόνια και τότε ο Γιάννης Βούρος ήταν βουλευτής», αφηγήθηκε ο Κώστας Κόκλας.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Και θυμάμαι που περπατούσα ανέμελος και ακούω κάποιον να λέει "ο Βούρος". Κοιτάω γύρω και βλέπω κόσμο να τρέχει προς τα πάνω μου για να με λιντσάρει. Τους λέω "παιδιά όχι, είμαι ο Κόκλας" και τότε λένε "α, ναι ρε, έλα ρε Κόκλα"».

Ο ηθοποιός δεν παρέλειψε να μιλήσει και για τις προσωπικές του απώλειες, σημειώνοντας πως έχει μάθει να συμβιβάζεται με αυτές. «Έχω χάσει ανθρώπους, συγγενείς, φίλους, την Καίτη Κωνσταντίνου πρόσφατα. Συμβιβάστηκα με την απώλεια από μικρός και προχωράω έχοντας πάντα στο μυαλό μου ότι "τίποτα δεν είναι για πάντα". Πρέπει στις σχέσεις μας και στη δουλειά μας και στους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας να τους αποδεικνύουμε κάθε μέρα ότι είμαστε εκεί και είμαστε για αυτούς».

