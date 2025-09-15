Ο 43χρονος ηθοποιός Σεθ Ρόγκεν κατέρριψε το ρεκόρ βραβείων Emmy σε μία τελετή απονομής

H χολιγουντιανή κωμική παραγωγή της Apple TV+, «The Studio», σάρωσε στην 77η τελετή απονομής των βραβείων Έμμυ της primetime (βραδινής) ζώνης, κατακτώντας συνολικά 13 βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του πολυπόθητου τίτλου, για την Καλύτερη Κωμική Σειρά.

Η απονομή έλαβε χώρα στο Peacock Theater, στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, την Κυριακή 14-9-2025.

Η επιτυχία της σειράς "The Studio" ήταν προδιαγεγραμμένη, καθώς είχε ήδη στο ενεργητικό της, εννέα νίκες από την τελετή απονομής των βραβείων Έμμυ Δημιουργικών Τεχνών (Emmy Creative Arts), που πραγματοποιήθηκεπριν από λίγες ημέρες στο Λος Άντζελες.

Ο 43χρονος Καναδός ηθοποιός Σεθ Ρόγκεν (Seth Rogen) που είναι γνωστός και αγαπητός από ταινίες όπως "Supedbad", "Knocked up - Με την πρώτη", "Τhe Guilt Trip" (όπου είχε συμπρωταγωνιστήσει με την Μπάρμπρα Στρέιζαντ), κ.α., απέσπασε το Βραβείο του Καλύτερου Ηθοποιού Σε Κωμική Σειρά, ενώ στη συνέχεια, μαζί με τον μακροχρόνιο συνεργάτη του, Έβαν Γκόλντμπεργκ (Evan Goldberg), μοιράστηκαν το Βραβείο για τη Σκηνοθεσία. Αυτή η νίκη κατέταξε την συγκεκριμένη κωμική σειρά στα βιβλία των ρεκόρ με τις περισσότερες νίκες στα βραβεία Έμμυ (τα λεγόμενα Όσκαρ της τηλεόρασης) για πρωτοεμφανιζόμενη κωμική σειρά.

Στη συνέχεια, οι Ρόγκεν και Γκόλντμπεργκ ανέβηκαν στη σκηνή μαζί με τους Πίτερ Χάικ (Pete Huyck), Άλεξ Γκρέγκορι (Αlex Gregory) και Φρίντα Πέρες (Frida Perez) για να παραλάβουν το Βραβείο για το Καλύτερο Σενάριο Σε Κωμική Σειρά καθιερώνοντας το «The Studio» ως την κωμική σειρά με τα περισσότερα βραβεία σε μία μόνο χρονιά στην ιστορία των Έμμυ.

Επιπλέον, ο Σεθ Ρόγκεν κατέκτησε το ρεκόρ με τα περισσότερα Έμμυ που έχει κερδίσει κάποιος σε μία μόνο τελετή και πλέον το μοιράζεται με τους Μόιρα Ντέμος (Moira Demos), Εϊμι Σέρμαν-Παλλαντίνο (Amy Sherman-Palladino) και Νταν Λέβι (Dan Levy).