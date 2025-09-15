Πάτρα: Ξεπέρασε τους 34 βαθμούς η θερμοκρασία την Δευτέρα

Υψηλές κατά τόπους θερμοκρασίες σημειώθηκαν στη χώρα τη Δευτέρα 15/09, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να φτάνουν κατά τόπους στους 33-34°C.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Γυναικόκαστρο Κιλκίς με 34.6 °C.

Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες.