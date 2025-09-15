Δωροεπιταγές: Νέα επένδυση στην εξοικονόμηση

Οι επενδύσεις παίρνουν πολλές μορφές. Κάποιοι αγοράζουν μετοχές, άλλοι επενδύουν σε κρυπτονομίσματα ή σε ακίνητα.

Όμως υπάρχει κι ένας άλλος, λιγότερο προφανής τρόπος για να κερδίσεις — μέσω δωροεπιταγών.

Πώς λειτουργεί το μοντέλο;

Η λογική είναι απλή: σε ορισμένες online πλατφόρμες, οι δωροεπιταγές πωλούνται σε τιμή χαμηλότερη από την ονομαστική τους αξία.

Ο χρήστης μπορεί να αγοράσει, για παράδειγμα, μια δωροεπιταγή των 100 δολαρίων με 70 ή 80 δολάρια και να την εξαργυρώσει αμέσως στην πλήρη της αξία.

Η διαφορά μετατρέπεται άμεσα σε κέρδος, το οποίο μπορεί να αποσυρθεί από τον λογαριασμό.



Η πρόταση της KANZERA

Ακριβώς αυτή τη δυνατότητα προσφέρει το startup KANZERA.

Χάρη στον μηχανισμό αντίστροφης δημοπρασίας, οι δωροεπιταγές πωλούνται πάντα σε μειωμένη τιμή — κάτω από τη λιανική αξία.

Πολλοί χρήστες χρησιμοποιούν την πλατφόρμα όχι μόνο για έξυπνες αγορές, αλλά και ως τρόπο δημιουργίας επιπλέον εισοδήματος.



Παραδείγματα στην πράξη

· Ένας χρήστης αγόρασε δωροεπιταγή Netflix αξίας $100 για μόλις $72 και την εξαργύρωσε αμέσως.

Καθαρό κέρδος: $28.

· Άλλος πελάτης συγκέντρωσε συλλογή δωροεπιταγών γνωστών brands, συνολικής αξίας $500, πληρώνοντας μόνο $260.

Η εξοικονόμηση ανήλθε σε $240.



Η άποψη των ειδικών

Οι ειδικοί τονίζουν:

«Αυτό το μοντέλο μπορεί να συγκριθεί με το arbitrage — όταν η διαφορά στην τιμή αποκτά αξία από μόνη της».

Σε αντίθεση με πολύπλοκα χρηματοοικονομικά εργαλεία, εδώ όλα είναι απολύτως διαφανή:

αγοράζεις φθηνότερα — πουλάς στην ονομαστική αξία — κερδίζεις από τη διαφορά.



KANZERA: Έξυπνες αγορές και μικροκέρδη

Η KANZERA παρουσιάζεται ως μια πλατφόρμα έξυπνων αγορών, αλλά ήδη σήμερα για πολλούς έχει μετατραπεί σε εργαλείο μικροεισοδήματος.

Όσο περισσότερες εταιρείες-συνεργάτες συμμετέχουν, τόσο διευρύνεται η γκάμα και αυξάνεται το δυναμικό για εξοικονόμηση και κέρδος.

Σύμφωνα με την Allied Market Research, η παγκόσμια αγορά δωροεπιταγών το 2023 εκτιμήθηκε σε πάνω από 800 δισεκατομμύρια δολάρια και συνεχίζει να αναπτύσσεται.

Αυτό σημαίνει ότι το δυναμικό για τέτοιου είδους λύσεις είναι τεράστιο.