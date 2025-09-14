Έμα Χέμινγκ για Μπρους Γουίλις: «Η μετακόμισή του σε ξεχωριστό σπίτι μου επέτρεψε να ξαναγίνω σύζυγός του»

Επεσήμανε επίσης, ότι η αλλαγή αυτή προσφέρει στον Γουίλις λίγη ανεξαρτησία, καθώς περνά κάθε Παρασκευή βράδυ χρόνο με φίλους του. «Έχει κάνει μεγάλη διαφορά. Οι φίλοι και η οικογένεια μπορούν να τον βλέπουν χωρίς να βρίσκονται στο σπίτι μου, χωρίς να αγχώνομαι πώς θα διαχειριστώ τους καλεσμένους και τις αντιδράσεις τους – τη θλίψη για το πώς είναι τα πράγματα», εξήγησε.

Σε συνέντευξή της στους «Sunday Times», η Χέμινγκ αναφέρθηκε στη μετακόμιση του ηθοποιού σε μια κατοικία κατάλληλη για τις ανάγκες του, όπου φροντίζεται από ομάδα ειδικών. «Ήταν μία από τις πιο δύσκολες αποφάσεις που πήρα ποτέ, αλλά ήταν η σωστή – για εκείνον, για τα κορίτσια μας, για μένα. Τελικά, μπόρεσα να ξαναγίνω η σύζυγός του. Και αυτό είναι ένα δώρο», ανέφερε.

Ο διάσημος ηθοποιός διαγνώστηκε το 2022 με αφασία και έναν χρόνο αργότερα με μετωποκροταφική άνοια. Πρόσφατα, η σύζυγός του αποκάλυψε ότι ο Μπρους Γουίλις ζει πλέον σε ξεχωριστό σπίτι από την οικογένειά του και λαμβάνει 24ωρη φροντίδα.

Η Έμα Χέμινγκ σχολίασε την απόφαση του Μπρους Γουίλις να μετακομίσει σε ξεχωριστό σπίτι, λέγοντας πως αυτή η αλλαγή της έδωσε τη δυνατότητα να «ξαναγίνει σύζυγός του» και όχι μόνο η γυναίκα που τον φροντίζει.

Όπως είπε, οι δύο κόρες τους έχουν προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα: «Πηγαίνουν στο σπίτι του μετά το σχολείο, κάθονται στην αγκαλιά του, τρέχουν στον κήπο. Έχουν προσαρμοστεί στην ασθένειά του και ξέρουν πώς να κινούνται γύρω του. Είναι όμορφο, αλλά δύσκολο για εκείνες. Τον νοσταλγούν».

Η Χέμινγκ τόνισε ότι από την εμφάνιση της νόσου, η σχέση με τον σύζυγό της έχει αλλάξει: «Τώρα έχουμε τη δική μας γλώσσα, τον δικό μας τρόπο να είμαστε μαζί».

Σε τηλεοπτικό αφιέρωμα του ABC τον περασμένο μήνα με τίτλο «Emma and Bruce Willis: The Unexpected Journey», η ίδια έκανε γνωστό ότι ο Μπρους Γουίλις μετακόμισε σε μία κατοικία πιο κατάλληλη για τις ανάγκες του. «Ο Μπρους θα ήθελε τα κορίτσια μας να ζουν σε ένα σπίτι προσαρμοσμένο στις δικές τους ανάγκες, όχι στις δικές του», είπε.

Εκείνος ζει με ομάδα φροντιστών, ενώ η Έμα Χέμινγκ τον επισκέπτεται συχνά μαζί με τις κόρες τους. «Όταν πηγαίνουμε εκεί, είμαστε έξω ή βλέπουμε μια ταινία. Είναι απλώς μία δυνατότητα να είμαστε μαζί, να συνδεόμαστε με τον Μπρους. Είναι ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, ζεστασιά, φροντίδα και γέλια. Και είναι υπέροχο να βλέπεις πόσοι φίλοι του Μπρους συνεχίζουν να είναι δίπλα του, φέρνοντας χαρά και ζωή», πρόσθεσε.

Στο νέο της βιβλίο «The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path», η Χέμινγκ περιγράφει τη συγκλονιστική στιγμή που μίλησε στις κόρες τους για την εξέλιξη της ασθένειας. «Φτάσαμε σε ένα σημείο της ασθένειας του μπαμπά όπου η φροντίδα που χρειάζεται, αλλάζει. Πρέπει να είναι προσαρμοσμένη σε κάθε ανάγκη του», έγραψε. «Και εσείς πρέπει τώρα να είστε σε ένα σπίτι προσαρμοσμένο στις δικές σας ανάγκες. Επίσης, ο μπαμπάς θα ήθελε να έχετε φίλους στο σπίτι, βραδιές διανυκτέρευσης και περισσότερη ελευθερία. Αυτό θα τον έκανε πολύ χαρούμενο», συμπλήρωσε.