Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Γρηγόρης Παναγόπουλος

Θλίψη για τον αγαπητό εν αποστρατεία αστυνομικό
Στη θλίψη βυθίστηκαν συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι από την είδηση του θανάτου του Γρηγόρη Παναγόπουλου, εν αποστρατεία αστυνομικού, που υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία.
Ο εκλιπών ήταν πατέρας της πρώην εικονολήπτριας του τηλεοπτικού σταθμού Super B, Σοφίας Παναγοπούλου, η οποία του είχε χαρίσει ένα εγγόνι, σκορπίζοντας χαρά στην οικογένεια.
Ο Γρηγόρης Παναγόπουλος ήταν γνωστός για το κέφι του, την εξωστρέφειά του και την αδιάκοπη διάθεση προσφοράς στους γύρω του. Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό σε όσους τον γνώριζαν και τον αγαπούσαν.
