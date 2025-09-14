Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Γρηγόρης Παναγόπουλος

Στη θλίψη βυθίστηκαν συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι από την είδηση του θανάτου του Γρηγόρη Παναγόπουλου, εν αποστρατεία αστυνομικού, που υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία.

Ο εκλιπών ήταν πατέρας της πρώην εικονολήπτριας του τηλεοπτικού σταθμού Super B, Σοφίας Παναγοπούλου, η οποία του είχε χαρίσει ένα εγγόνι, σκορπίζοντας χαρά στην οικογένεια.

Ο Γρηγόρης Παναγόπουλος ήταν γνωστός για το κέφι του, την εξωστρέφειά του και την αδιάκοπη διάθεση προσφοράς στους γύρω του. Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό σε όσους τον γνώριζαν και τον αγαπούσαν.