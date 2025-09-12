Candida auris: Μαγιορκίνης για τον επικίνδυνο μύκητα - «Ιδιαίτερη προσοχή»

Στον επικίνδυνο μύκητα Candidozyma auris και την εκτεταμένη διασπορά του στα νοσοκομεία αναφέρθηκε εκτενώς ο Αναπληρωτής Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας, κ. Γκίκας Μαγιορκίνης.

Όπως τόνισε αρχικά ο κ. Μαγιορκίνης, «Είναι ένας μύκητας ο οποίος είναι ανθεκτικός και σε αντισηπτικά που χρησιμοποιούνται ευρέως αλλά και σε αντιμυκητιασικά, δηλαδή στα “αντιβιοτικά”, που χρησιμοποιούμε για να αντιμετωπίσουμε τους μύκητες».

Στη συνέχεια, ο καθηγητής συμπλήρωσε «δηλαδή, στα φάρμακα που δίνουμε για να θεραπεύσουμε τους ανθρώπους όταν κολλήσουν τους μύκητες. Βρίσκεται λοιπόν, σε νοσοκομεία. Δεν τον εντοπίζουμε έξω από τα νοσοκομεία για τον λόγο ότι πολλαπλασιάζεται εκεί που οι άλλοι δεν μπορούν, οι άλλοι μύκητες. Δηλαδή, επειδή έχει αυτές τις αντοχές. Δεν βρίσκουμε περιστατικά εκτός νοσοκομείων γιατί οι μυκητιάσεις γενικά είναι σπάνιες εκτός νοσοκομείων».

«Ένας που πηγαίνει στο νοσοκομείο μπορεί να πάρει μαζί του διάφορα μικρόβια από τα νοσοκομεία που είναι πολύ ανθεκτικά. Ωστόσο, επειδή έχουν μικρή παθογόνο δύναμη, για να προκαλέσουν πρόβλημα σε όποιον το προκαλέσουν, χρειάζεται αυτός να είναι σε ανοσοκαταστολή, να είναι στην εντατική. Μιλάμε δηλαδή, για βαριά περιστατικά. Τον ευρύ πληθυσμό λοιπόν, όχι δεν τον επηρεάζει. Δεν είναι ότι είναι ένας μύκητας που έχει πιο παθογόνο δράση από ό, τι όλοι οι υπόλοιποι μύκητες. Και να θυμίσουμε κιόλας ότι για παράδειγμα στο έντερό μας έχουμε μύκητες όπως είναι οι Candida, oι οποίοι βρίσκουν ευκαιρία όταν έχουμε μειωμένο ανοσοποιητικό να μας δημιουργήσουν πρόβλημα».

Πώς να προστατευτούμε

«Είναι λοιπόν, θέμα της αυξημένης επιτήρησης, αλλά και σίγουρα είναι ένα καμπανάκι όπου χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην συνεχίζει να μεταδίδεται μέσα στα νοσοκομεία (…). Οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν μπαίνουμε σε νοσοκομεία. Να ακολουθούμε τα μέτρα υγιεινής, να πλένουμε τα χέρια μας, να μην ακουμπάμε όλες τις επιφάνειες και να μην βγαίνουμε έξω από το νοσοκομείο χωρίς να πλένουμε τα χέρια μας (…)» επισήμανε ο κ. Μαγιορκίνης.

«Και να τονίσουμε επίσης, ότι τα κοινά αντισηπτικά των χεριών δεν τον προλαμβάνουν. Χρειάζεται καλό πλύσιμο χεριών. Αυτό είναι το σημείο που θα πρέπει να έχει ο κόσμος ιδιαίτερη προσοχή. Υπάρχουν και άλλα μικρόβια που έχουν αυτή την ιδιότητα και είναι μέσα στο νοσοκομείο, όπως είναι το κλωστηρίδιο που προκαλεί μία πολύ επικίνδυνη διάρροια και αυτό δεν αντιμετωπίζεται με κλασσικά αντισηπτικά χεριών όπως είναι αυτά τα αλκοολούχα και γι’ αυτό το λόγο τονίζουμε ότι το πλύσιμο των χεριών δεν αντικαθίσταται με αντισηπτικά» κατέληξε.