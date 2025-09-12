Το ενημερωτικό δελτίο του Πανεπιστημίου Πατρών έχει ως εξής:



Τελετή Αναγόρευσης της Αθηνάς Μιχαηλίδου Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας σε Επίτιμη Διδάκτορα του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών | 24.09.2025

Η Αθηνά Μιχαηλίδου, Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας θα αναγορευθεί Επίτιμη Διδάκτορας του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών, την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης». Το έργο και την προσωπικότητα της τιμώμενης θα παρουσιάσει ο Αναπληρωτής Καθηγητής Άγγελος Κ. Καβασακάλης, ενώ θα ακολουθήσει η αναγόρευση της τιμώμενης σε Επίτιμη Διδάκτορα του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας από τον Πρόεδρο του Τμήματος, Καθηγητή Γεώργιο Α. Νικολάου. Η περιένδυση της τιμώμενης θα πραγματοποιηθεί από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα. Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί διαδικτυακά.

Αναλυτικές πληροφορίες καθώς και η πρόσκληση της Τελετής Αναγόρευσης μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/24-9-2025-teleti-anagorefsis-tis-athinas-michailidou-ypourgou-paideias-athlitismou-kai-neolaias-tis-kypriakis-dimokratias-se-epitimi-didaktora-tou-tmimatos-epistimon-tis-ekpaidefsis-kai-koinonikis/

Διεθνής συνάντηση στο Πανεπιστήμιο Πατρών για τη συμπερίληψη ατόμων με αναπηρία στην ανώτατη εκπαίδευση

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στις 3-5 Σεπτεμβρίου 2025 στην Πάτρα η δεύτερη μελέτη επίσκεψης του διεθνούς έργου GAIN "Growth and Inclusivity in Cambodia's Higher Education", που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ CBHE-Strand 3 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών φιλοξενήθηκε σημαντική αντιπροσωπεία από την Καμπότζη, υπό την ηγεσία του Εξοχότατου κ. Sann Vathana, Υπουργού Επικρατείας του Υπουργείου Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού της Καμπότζης, και του Εξοχότατου κ. Tep Phyorith, Γενικού Γραμματέα του ίδιου Υπουργείου. Τη συνάντηση συμπλήρωσαν εκπρόσωποι από πέντε καμποτζιανά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.

Την εναρκτήρια εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Καθηγητής Χρήστος Μπούρας, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών και ο κ. Φωκίων Ζαΐμης, Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, ο οποίος συμμετείχε διαδικτυακά. Τον επιστημονικό συντονισμό ανέλαβε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλειος Βασιλειάδης του Πανεπιστημίου Πατρών, υπεύθυνος του έργου για την ελληνική πλευρά.

Το έργο GAIN αποτελεί καινοτόμο πρωτοβουλία που επιδιώκει τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος εκπαιδευτικής συμπερίληψης για άτομα με αναπηρία στα καμποτζιανά πανεπιστήμια, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις κατευθύνσεις του ASEAN Enabling Master Plan 2025.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η καμποτζιανή αντιπροσωπεία ενημερώθηκε για τις πρωτοποριακές μεθόδους και τις καλές πρακτικές που εφαρμόζει το Πανεπιστήμιο Πατρών στον τομέα της εκπαιδευτικής και διοικητικής υποστήριξης φοιτητών με ειδικές ανάγκες. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν εργαλεία αξιολόγησης και μεθοδολογίες που αναπτύσσονται για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών συμπερίληψης.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, ως μέλος της διεθνούς κοινοπραξίας του έργου GAIN, συνεισφέρει με την εμπειρία του και την τεχνογνωσία του στη διαμόρφωση πολιτικών και στρατηγικών που θα ενισχύσουν τις δυνατότητες των καμποτζιανών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης να προσφέρουν ισότιμες ευκαιρίες σε όλους τους φοιτητές.

Διεθνής διάκριση για το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας

Το έργο ExQuMe – Experiential Quantum Mechanic εγκρίθηκε για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA220-HED. Το έργο, διάρκειας 30 μηνών, έχει ως στόχο να μετασχηματίσει τη διδασκαλία και κατανόηση της κβαντομηχανικής, αξιοποιώντας εμβυθιστική εικονική πραγματικότητα, παιγνιοποίηση και ιστορική αφήγηση. Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Πατρών συμμετέχουν το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας και το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τη χρονική διάρκεια του έργου, τους στόχους, και την ομάδα έργου, μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/diethnis-diakrisi-gia-to-mouseio-epistimon-kai-technologias/



Διεθνής προβολή ερευνητικής δραστηριότητας του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών μέσω της πρόσφατης δημοσίευσης στο London Stock Exchange (LSE)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει ότι η ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών έτυχε σημαντικής διεθνούς προβολής μέσα από πρόσφατη δημοσίευση στο London Stock Exchange (LSE). Η αναφορά αφορά το ερευνητικό πρόγραμμα Molaoi, το οποίο εστιάζει στην Οικονομική Γεωλογία και Κοιτασματολογία.

Η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών μελετά κοιτάσματα που περιλαμβάνουν Γερμάνιο (Ge), ένα από τα πλέον κρίσιμα και στρατηγικής σημασίας μέταλλα διεθνώς Rare Critical Metals (CRMs). Το Γερμάνιο χρησιμοποιείται ευρέως σε τεχνολογίες αιχμής, όπως οι ημιαγωγοί, τα φωτοβολταϊκά συστήματα, οι οπτικές ίνες και οι συσκευές υπερύθρων, και αποτελεί βασικό υλικό για τη μετάβαση στην πράσινη και ψηφιακή οικονομία.

Η ανάδειξη της έρευνας στο London Stock Exchange καταδεικνύει την πρωτοποριακή συμβολή του Πανεπιστημίου Πατρών στη μελέτη κρίσιμων ορυκτών πόρων και ενισχύει περαιτέρω το κύρος του στον διεθνή ερευνητικό και τεχνολογικό χάρτη.



Για περισσότερες πληροφορίες:

www.londonstockexchange.com/news- article/ROCK/molaoi-research-led-by-the-university-of-patras/17210496

Ολοκλήρωση εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών 11/9-22/9/2025 ώρα 15:00

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εγγραφής στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενημερώνουμε τους/τις πρωτοετείς φοιτητές/τριες για το τελικό βήμα της διαδικασίας, που είναι η εγγραφή στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Κατά το διάστημα από Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025 έως και τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 15:00, θα πρέπει να συνδεθούν στην πλατφόρμα http://eggrafes.upatras.gr ώστε να συμπληρώσουν την αίτηση εγγραφής και να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Αναλυτικά η διαδικασία περιγράφεται στο σύνδεσμο https://my.upatras.gr/protoeteis/

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2025-2026

Το Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2025-2026 καθώς και λοιπές χρήσιμες πληροφορίες των ημερομηνιών έναρξης – λήξης των μαθημάτων και των εξεταστικών περιόδων καθώς και των επίσημων αργιών, μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/stay-tuned/academic-calendar/

Erasmus+ KA131 Κινητικότητα Προσωπικού για Επιμόρφωση (Staff mobility for Training/STT)

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+, η δράση Staff mobility for Training / STT επιτρέπει στο προσωπικό του Ιδρύματός μας να μετακινηθεί για επιμόρφωση σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης/Φορείς της Ευρώπης για το χρονικό πλαίσιο του εγκεκριμένου Σχεδίου.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/erasmus-ka131-kinitikotita-prosopikou-gia-epimorfosi-staff-mobility-for-training-stt-2/

Erasmus+ KA131 Κινητικότητα Διδακτικού Προσωπικού για Διδασκαλία (Staff mobility for Teaching/STA)

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+, η δράση STA (Staff Teaching Assignment) επιτρέπει στο διδακτικό προσωπικό του Ιδρύματός μας (μέλη ΔΕΠ/ΕΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ) να διδάξει σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό με το οποίο υπάρχει ενεργής Δι-Ιδρυματική Συμφωνία.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/erasmus-ka131-kinitikotita-didaktikou-prosopikou-gia-didaskalia-staff-mobility-for-teaching-sta-2/