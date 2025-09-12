Συσκευές inox: Tέλος οι δαχτυλιές - Πώς τις καθαρίζουμε εύκολα και αποτελεσματικά

Οι συσκευές inox έχουν κατακλύσει την αγορά τα τελευταία χρόνια, καθώς είναι πιο μοντέρνες και πιο όμορφες αισθητικά σε σχέση με τις κλασικές λευκές οικιακές συσκευές.

Και μπορεί να μην λερώνονται εύκολα, ή να μην φαίνονται λερωμένες, ωστόσο κι αυτές χρειάζονται συχνό καθάρισμα. Πώς τις καθαρίζουμε, λοιπόν, χωρίς να χαλάσουμε τη γυαλάδα τους και χωρίς να τις γρατζουνίσουμε; Παρακάτω σάς δίνουμε ορισμένες απλές και εύκολες συμβουλές.

Με υγρό πιάτων

Το υγρό πιάτων έχει πάρα πολλές χρήσεις στην κουζίνα. Για να καθαρίσετε τις συσκευές inox, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να ρίξετε λίγο επάνω σε ένα πανάκι με μικροΐνες και μετά λίγο ζεστό νερό. Σκουπίστε με το πανάκι την επιφάνεια που θέλετε να καθαρίσετε, με τη σωστή φορά του μετάλλου και στη συνέχεια ξεβγάλτε το για να απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα σαπουνιού. Τέλος, σκουπίστε την επιφάνεια με μια καθαρή πετσέτα.

Με υγρό για τα τζάμια

Οι επίμονες δαχτυλιές ή οι επίμονοι λεκέδες, που δεν φεύγουν με το υγρό πιάτων, μπορούν να φύγουν με υγρό για τα τζάμια. Ψεκάστε επάνω στο πανάκι με τις μικροΐνες και σκουπίστε την επιφάνεια που θέλετε να καθαρίσετε -πάντα με τη σωστή φορά του μετάλλου.

Με λευκό ξίδι

Το λευκό ξίδι είναι θαυματουργό και εάν δεν το έχετε ξαναχρησιμοποιήσει τότε έχετε χάσει μια οικονομική και εύκολη λύση. Αναμείξτε το ξίδι με νερό (1 μέρος ξίδι σε 2 μέρη νερό). Βρέξτε με αυτό το μείγμα ένα πανί με μικροΐνες, στύψτε το και σκουπίστε την επιφάνεια που θέλετε να καθαρίσετε. Με ένα στεγνό και καθαρό πανί σκουπίστε και στεγνώστε την επιφάνεια που έχετε καθαρίσει.

Με ειδικό καθαριστικό

Στην αγορά υπάρχουν διάφορα προϊόντα καθαρισμού που είναι φτιαγμένα για συσκευές inox. Ρίξτε λίγο υγρό πάνω σε ένα πανάκι με μικροΐνες και τρίψτε απαλά.

Πώς γυαλίζουμε τις συσκευές inox

Με ελαιόλαδο

Αυτή η μέθοδος είναι πολύ καλή για τη συντήρηση του ανοξείδωτου. Ρίξτε λίγο λάδι σε ένα καθαρό και στεγνό πανί και σκουπίστε την επιφάνεια που θέλετε μέχρι να εξαφανιστούν όλες οι γρατζουνιές ή τα σημάδια. Στο τέλος περάστε την επιφάνεια με ένα στεγνό πανί. Έτσι, θα δημιουργηθεί ένα στρώμα λαδιού, το οποίο θα είναι ανθεκτικό στις δαχτυλιές.

Πόσο συχνά πρέπει να καθαρίζουμε;

Δεν υπάρχει κανόνας σε αυτό, αφού εξαρτάται από το πόσο καθαρή και λαμπερή θέλετε να είναι η κουζίνα σας. Καλό είναι, πάντως, ο φούρνος να καθαρίζεται συχνά, ενώ μεγαλύτερες συσκευές, όπως το ψυγείο, μπορούν να καθαρίζονται περίπου μια φορά την εβδομάδα.

