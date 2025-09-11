Τσάρλι Κερκ: Εντοπίστηκε το όπλο της δολοφονίας

Σε δασώδη περιοχή κοντά στο πανεπιστήμιο Utah Valley (UVU) βρέθηκε το όπλο της δολοφονίας του 31χρονου συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, όπως ανακοίνωσε το FBI, σε συνέντευξη που παραχώρησε για το θέμα.

Ήδη, η ομοσπονδιακή αστυνομία διαθέτει τη φωτογραφία του δράστη και έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του. Για την ταυτοποίησή του δολοφόνου χρησιμοποιούνται ειδικά εργαλεία. Εάν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, θα δοθούν στη δημοσιότητα τα στοιχεία του.

«Έχουμε κάποια μερικά αποτυπώματα και το υλικό από όλες τις κάμερες σε ολόκληρη την περιοχή» αναφέρει ο Ειδικός Πράκτορας του FBI Ρόμπερτ Κολς.

Οι ερευνητές της ομοσπονδιακής αστυνομίας έχουν κάνει συνολική έρευνα σε κτίρια και κάμερες και έχουν στα χέρια τους υλικό του δράστη. Ωστόσο, δεν θα δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα.

«Η επίθεση ήταν στοχευμένη, ο δράστης δεν είχε στόχο κάποιον άλλον»

Το FBI εμφανίστηκε καθησυχαστικό, με τον Ρόμπερτ Κολς να σημειώνει ότι η επίθεση ήταν στοχευμένη και ότι ο δράστης δεν είχε στόχο κάποιον άλλον πέραν του Κερκ. «Θέλω να καθησυχάσω την τοπική κοινότητα αναφορικά με τον κίνδυνο», είπε, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει εικόνα για το πού βρίσκεται σήμερα.

«Έχουμε την εικόνα του και θα προχωρήσουμε με ταχύτητα προκειμένου να βρεθεί και να έχουμε απάντηση και για τα κίνητρά του», διαβεβαίωσε.