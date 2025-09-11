Νέο βίντεο-ντοκουμέντο: Ύποπτος τρέχει σε ταράτσα μετά τη δολοφονία Τσάρλι Κερκ

Μυστηριώδης φιγούρα σε ταράτσα μετά τη δολοφονία Τσάρλι Κερκ

Σε πλήρη εξέλιξη είναι το ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δολοφόνου του ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ στις ΗΠΑ. Νέο βίντεο δείχνει έναν άνδρα να τρέχει σε κοντινή ταράτσα μετά τους πυροβολισμούς. Ασύλληπτος παραμένει ο δράστης των πυροβολισμών που έπεσαν την Τετάρτη (10.09.2025) στη Γιούτα των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να πεθάνει ο Τσάρλι Κερκ, ο συντηρητικός, ακτιβιστής και σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ. Το μοναδικό στοιχείο που έχουν για την ώρα οι Αρχές φέρεται να είναι μια φιγούρα που έχει καταγραφεί σε ταράτσα απέναντι από το σημείο στο οποίο μιλούσε ο Κερκ το απόγευμα της Τετάρτης. Σημειώνεται ότι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν για την δολοφονία του 31χρονου ακτιβιστή στο προαύλιο πανεπιστημίου στις ΗΠΑ και αφέθηκαν αργότερα ελεύθεροι.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Breaking: Video shows an individual running on a nearby rooftop after Charlie Kirk assassination. <a href="https://t.co/Q4g9zxIust">pic.twitter.com/Q4g9zxIust</a></p>— PM Breaking News (@PMBreakingNews) <a href="https://twitter.com/PMBreakingNews/status/1965888026753839590?ref_src=twsrc%5Etfw">September 10, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ο Κερκ δολοφονήθηκε το βράδυ της Τετάρτης, ενώ μιλούσε μπροστά σε περίπου 3.000 άτομα. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε μία φορά από κοντινή ταράτσα σε μια «στοχευμένη επίθεση».

Σε πλάνα που δημοσιεύτηκαν στα social media, λίγα δευτερόλεπτα πριν τον πυροβολισμό, φαίνεται ο Τσάρλι Κερκ να μιλάει στο κοινό του. Το τραγικό της υπόθεσης είναι πως εκείνη τη στιγμή είχε συνομιλία με έναν άνθρωπο από το κοινό για τα περιστατικά μαζικών πυροβολισμών στις ΗΠΑ. Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, δήλωσε ότι όλα δείχνουν πως «μόνο ένα άτομο εμπλέκεται στη δολοφονία» και χαρακτήρισε τη δολοφονία του Κερκ «πολιτική δολοφονία».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έκανε λόγο για «μια σκοτεινή μέρα για την Αμερική» και κατηγόρησε τη ρητορική της «ριζοσπαστικής αριστεράς» ότι τροφοδοτεί την πολιτική βία. Συγκλονιστικά βίντεο έχουν καταγραφεί από την πανεπιστημιούπολη. Επικράτησαν σκηνές πανικού.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> Charlie Kirk was shot during his Utah event. Chaos broke out as the crowd ran for safety. Authorities are still investigating. Violence should never be the answer. <a href="https://t.co/41jxSBpDYa">pic.twitter.com/41jxSBpDYa</a></p>— John W James III (@John_W_James3rd) <a href="https://twitter.com/John_W_James3rd/status/1965988113848598683?ref_src=twsrc%5Etfw">September 11, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>