Ναταλία Λιονάκη: Ο σύντροφος της πριν γίνει μοναχή και ο θάνατός του

Μια από τις πιο γοητευτικές ηθοποιούς της γενιάς της, η Ναταλία Λιονάκη άφησε το δικό της ξεχωριστό στίγμα στην τηλεόραση και στο θέατρο για ένα διάστημα που μεσουρανούσε στην ελληνική showbiz.

Πολύ γρήγορα δεν άργησε να γίνει πρωταγωνίστρια και μια μεγάλη καριέρα, της άνοιγε τον δρόμο για να προχωρήσει και να ανέβει ακόμα πιο ψηλά, μέχρι που εκείνη τα “τίναξε” όλα στον αέρα και στράφηκε στον μοναχισμό.

Η τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση ήταν το 2008 – 2009, στην κωμική σειρά του ΑΝΤ1 “Σαράντα κύματα”.

