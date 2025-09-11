Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Ναταλία Λιονάκη: Ο σύντροφος της πριν γίνει μοναχή και ο θάνατός του

Ναταλία Λιονάκη: Ο σύντροφος της πριν γί...

Η τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση ήταν το 2008 – 2009, στην κωμική σειρά του ΑΝΤ1 “Σαράντα κύματα”.

Μια από τις πιο γοητευτικές ηθοποιούς της γενιάς της, η Ναταλία Λιονάκη άφησε το δικό της ξεχωριστό στίγμα στην τηλεόραση και στο θέατρο για ένα διάστημα που μεσουρανούσε στην ελληνική showbiz.

Πολύ γρήγορα δεν άργησε να γίνει πρωταγωνίστρια και μια μεγάλη καριέρα, της άνοιγε τον δρόμο για να προχωρήσει και να ανέβει ακόμα πιο ψηλά, μέχρι που εκείνη τα “τίναξε” όλα στον αέρα και στράφηκε στον μοναχισμό.

Η τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση ήταν το 2008 – 2009, στην κωμική σειρά του ΑΝΤ1 “Σαράντα κύματα”.

 

Διαβάστε περισσότερα στο youweekly.gr

Ειδήσεις Τώρα

Καινούργιου: Η χθεσινή εμφάνιση με μαύρο εφαρμοστό φόρεμα που φουντώνει τις φήμες εγκυμοσύνης

Μαστοράκης για Τζένιφερ Λόπεζ και Βασιλόπουλο: "Χαίρομαι που ο Χρήστος έχει μόνιμη δουλειά σε high class εστιατόριο"

Grand Hotel - Spoiler: Ο Γιάννης Στάνκογλου φέρνει την καταστροφή

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Ηθοποιός Κουρά Μοναχής

Spotlight