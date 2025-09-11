Πάτρα: Γυναίκα κατήγγειλε για βιασμό τον εν διαστάσει σύζυγό της

Όπως υποστήριξε την εξανάγκασε με χρήση σωματικής βίας σε γενετήσια πράξη
Για βιασμό κατήγγειλε μια γυναίκα στην αστυνομία, στην Πάτρα, το εν διαστάσει σύζυγό της.
Όπως υποστήριξε στους αστυνομικούς, την εξανάγκασε με τη χρήση σωματικής βίας σε γενετήσια πράξη.
Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.
