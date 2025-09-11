Συνταγή για γουακαμόλε με 1 μυστικό συστατικό που απογειώνει τη γεύση

Το γουακαμόλε είναι αναμφίβολα ένα από τα πιο αγαπημένα ντιπ.

Εάν ψάχνετε έναν τρόπο να αναβαθμίσετε την κλασική συνταγή και να δώσετε μια απρόσμενα δροσιστική γεύση, υπάρχει ένα μυστικό συστατικό που θα το κάνει ακαταμάχητο.

Ξεχάστε τον παραδοσιακό κόλιανδρο. Σύμφωνα με τους ειδικούς του “Avocados from Mexico”, το μυστικό για ένα πραγματικά δροσιστικό γουακαμόλε είναι ο φρέσκος δυόσμος. Αυτό το βότανο προσδίδει μια αναζωογονητική νότα που ταιριάζει ιδανικά με ψητά κρέατα ή απλά με τσιπς τορτίγιας.

Συνταγή για γουακαμόλε με δυόσμο

Υλικά

2 αβοκάντο

Χυμό από μισό λάιμ

1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο

Λίγο βαλσαμικό ξίδι

Φρέσκο δυόσμο (ποσότητα ανάλογα με την προτίμηση)

Σκόρδο (ψιλοκομμένο, προαιρετικά)

Αλάτι και πιπέρι

Οδηγίες

Πολτοποιήστε πρώτα τα αβοκάντο.

Στη συνέχεια, προσθέστε απαλά όλα τα υπόλοιπα υλικά, προσέχοντας ο δυόσμος να μην πολτοποιηθεί υπερβολικά.

Εκτός από την υπέροχη γεύση, τα αβοκάντο είναι πλούσια σε σχεδόν 20 βιταμίνες, μέταλλα και φυτοθρεπτικά συστατικά, καθιστώντας το γουακαμόλε ένα θρεπτικό και υγιεινό συνοδευτικό, ιδανικό για κάθε περίσταση.

Μια ακόμα ιδέα για τους λάτρεις της γεύσης…

Για όσους θέλουν να πειραματιστούν ακόμα περισσότερο, η προσθήκη κύμινουμπορεί να απογειώσει το γουακαμόλε, ενισχύοντας την πλούσια και γήινη γεύση του.

ΠΗΓΗ enikos.gr