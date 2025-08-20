Εκπληκτική συνταγή για νόστιμους ντοματοκεφτέδες

Αυτή η συνταγή για νόστιμους ντοματοκεφτέδες είναι εξαιρετική επιλογή για όσους αναζητούν ένα νόστιμο και εύκολο στην παρασκευή του ορεκτικό.

Ένα χορταστικό σνακ που μπορείτε να φτιάξετε με απλά υλικά και ταυτόχρονα μια υγιεινή επιλογή, καθώς περιέχει φρέσκες ντομάτες, κολοκυθάκια και αρωματικά βότανα. Οι ντοματοκεφτέδες ταιριάζουν τέλεια με τζατζίκι, γιαούρτι ή φρεσκοστυμμένο λεμόνι.

Υλικά για τη συνταγή

2 φλιτζάνια ψιλοκομμένες φρέσκες ντομάτες με το ζουμί τους

½ φλιτζάνι τριμμένο κολοκυθάκι

⅓ φλιτζάνι ψιλοκομμένα πράσινα κρεμμυδάκια

2 κουταλάκια του γλυκού αλάτι ή κατά βούληση

1 κουταλάκι του γλυκού λευκή ζάχαρη

½ κουταλάκι του γλυκού φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

¼ κουταλάκι του γλυκού αποξηραμένη ρίγανη

1 πρέζα πιπέρι καγιέν

¼ φλιτζανιού ψιλοκομμένο φρέσκο μαϊντανό

2 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένη φρέσκια μέντα

2 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένο φρέσκο βασιλικό

80 γραμμάρια τυρί φέτα, θρυμματισμένο

¾ φλιτζάνι αλεύρι για όλες τις χρήσεις, ή περισσότερο ανάλογα με τις ανάγκες

¾ κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ

φυτικό λάδι για τηγάνισμα

Οδηγίες

Συγκεντρώστε όλα τα υλικά.

Ανακατέψτε σε ένα μπολ τις ντομάτες, τα κολοκυθάκια, τα φρέσκα κρεμμυδάκια, το αλάτι, τη ζάχαρη, το μαύρο πιπέρι, τη ρίγανη και τo πιπέρι καγιέν. Αφήστε τα να

σταθούν για 15 λεπτά για να τραβήξουν η ζάχαρη και το αλάτι τα υγρά από τα λαχανικά.

Ανακατέψτε το μείγμα ντομάτας. Προσθέστε τον μαϊντανό, τον δυόσμο και τον βασιλικό. Θρυμματίστε τη φέτα. Προσθέστε το αλεύρι και το μπέικιν πάουντερ.

Ανακατέψτε με ένα κουτάλι μέχρι να ομογενοποιηθούν. Η ζύμη πρέπει να είναι σχετικά χαλαρή, αλλά να διατηρεί το σχήμα της σε ένα κουτάλι. Αν είναι πολύ χαλαρή, προσθέστε περισσότερο αλεύρι. Αν είναι πολύ στεγνή, προσθέστε λίγο νερό μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή πυκνότητα.

Τυλίξτε το μπολ με πλαστική μεμβράνη και αφήστε το να κρυώσει στο ψυγείο για τουλάχιστον 30 λεπτά.

Ζεστάνετε 2,5 εκατοστά φυτικό λάδι σε ένα τηγάνι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά στους 175 βαθμούς Κελσίου ή χρησιμοποιήστε μια φριτέζα αέρος.

Βάλτε γεμάτες κουταλιές της σούπας ζύμη στο καυτό λάδι, χαμηλώστε τη φωτιά σε μέτρια.



Γυρίστε άλλη μια φορά και τηγανίστε για άλλα 30 δευτερόλεπτα, αν θέλετε.

Γυρίστε άλλη μια φορά και τηγανίστε για άλλα 30 δευτερόλεπτα, αν θέλετε. Σερβίρετε τους ντομακεφτέδες ζεστούς ή σε θερμοκρασία δωματίου.

ΠΗΓΗ enikos.gr