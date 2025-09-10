Διαγωνισμός καινοτομίας Falling Walls Lab Greece, DAAD-ΕΑΠ

Ο μοναδικός διαγωνισμός καινοτομίας Falling Walls Lab Greece θα λάβει χώρα στις 19 Σεπτεμβρίου 2025 στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στην Πάτρα.

Το Falling Walls Lab είναι μια παγκόσμια πλατφόρμα για φοιτητές και νέους επαγγελματίες από όλους τους κλάδους, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις καινοτόμες ιδέες τους σε μέσα μόλις τρία λεπτά.

Ο νικητής του ελληνικού Lab θα προκριθεί στον παγκόσμιο τελικό που θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο στις 7 Νοεμβρίου και να διαγωνιστεί ανάμεσα σε φιναλίστ από 100 περίπου χώρες.

Τα εκλεκτά μέλη της κριτικής επιτροπής διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην αξιολόγηση των παρουσιάσεων και στην επιλογή του νικητή.

Την εκδήλωση όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, θα χαιρετήσουν εκτός των άλλων ο Υφυπουργός Παιδείας Νικόλαος Παπαϊωάννου, ο Υφυπουργός Ερευνας και Καινοτομίας κ. Σταύρος Καλαφάτης, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Γενικός Γραμματέας Ερευνας και Καινοτομίας Δρ. Τάσος Γαιτάνης, ο Πρύτανης του ΕΑΠ Μανώλης Κουτούζης και η Γερμανική Πρεσβεία στην Ελλάδα, ενώ πριν το διαγωνιστικό κομμάτι θα λάβει χώρα συζήτηση σε μορφή πάνελ με συμμετέχοντες την Πρόεδρο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Ομότιμη Καθηγήτρια Βάσω Κιντή, τον Πρόεδρο του ΕΣΕΤΕΚ Δρ. Γεώργιο Νούνεση και τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών Καθηγητή Βασίλειο Λουκόπουλο, υπό το συντονισμό του πρώην Προέδρου του ΕΑΠ και μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΑΠ, Καθηγητή Ιωάννη Καλαβρουζιώτη.

Λεπτομέρειες εκδήλωσης:

Ημερομηνία: 19.9.2025

Ώρα: 11:00

Τόπος: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Παρ. Αριστοτέλους 18, 26335 Πάτρα.