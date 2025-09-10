Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 12-9-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΖΩΗ (χήρα) ΑΘ. ΜΑΝΔΗΛΑ
(ΕΤΩΝ 90)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΦΩΚΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΩΚΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΖΩΗ & ΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ & ΧΑΡΑ, ΜΑΙΡΗ & ΜΙΧΑΛΗΣ, ΚΑΤΗ & ΑΝΤΩΝΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ, ΖΩΗ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΜΑΡΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
-----------------------
