Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 12-9-2025

/

ΚΗΔΕΙA    

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΖΩΗ (χήρα) ΑΘ. ΜΑΝΔΗΛΑ

(ΕΤΩΝ 90)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΦΩΚΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΩΚΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΖΩΗ & ΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ & ΧΑΡΑ, ΜΑΙΡΗ & ΜΙΧΑΛΗΣ, ΚΑΤΗ & ΑΝΤΩΝΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ, ΖΩΗ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΜΑΡΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

-----------------------

