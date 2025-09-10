Υπέρ της Ανακριτικής Αρχής και των χειρισμών της οι 4 συνήγοροι του 25χρονου και 21χρονου που προφυλακίστηκαν για εμπρησμούς

Κοινή δήλωση εξέδωσαν οι συνήγοροι υπεράσπισης του 25χρονου και του 21χρονου που κατηγορούνται για εμπρησμό στο Γηροκομείο της Πάτρας.

Η δήλωση των Παναγιώτη Κ. Κοραντζόπουλου, Βασιλείου Γ. Ταουξή, Παναγιώτη Σ. Καποτά , Θεοφάνη Α. Χριστόπουλου έχει ως εξής:

Στα αυτόφωρα κακουργήματα η ανακριτική διαδικασία διεξάγεται μέσα σε ασφυκτικές, στρεσογόνες και ιδιαίτερα πιεστικές συνθήκες, που ενισχύονται από την σοβαρότητα και την απαξία της κατηγορίας. Συνεπώς σε πρώιμα ανακριτικά στάδια η επιλογή του Ανακριτή για την επιβολή της ανελαστικής δικονομικής μεταχείρισης ,δηλαδή της προσωρινής κράτησης στον κατηγορούμενο, αποτελεί την αξιολογική κατάληξη μιας επίπονης διεργασίας και διαχείρισης ενός ‘’ρευστού’’ δικογραφικού υλικού που βρίσκεται υπό διαμόρφωση.

Στην συγκεκριμένη υπόθεση η ανακριτική διαδικασία έχει συνέχεια, συνέπεια, είναι εργώδης και ήδη παραγωγική. Στην περίπτωση που είχαμε εντοπίσει πλημμέλειες ή ελαττώματα είχαμε ηθικό καθήκον αλλά και νομική υποχρέωση, ως υπερασπιστές, να τις αναδείξουμε κατά τρόπο θεσμικό. Οφείλουμε να τονίσουμε δε ότι οι ενέργειες της χειρισθείσας αρχικά την υπόθεση Ανακρίτριας, αποτελούν πλέον κρίσιμες «αποδεικτικού περιεχομένου» παρακαταθήκες, ικανές να παράξουν ένα νέο δικογραφικό περιβάλλον, ίσως καταλυτικά επιδραστικό για την άρση του εγκλεισμού των δύο εθελοντών, οι δε σχετικές Ανακριτικές παραγγελίες καταδεικνύουν εμπειρία αλλά και διεισδυτική διάθεση και στόχευση.

Αποδοκιμάζουμε τον οποιοδήποτε αρνητικό χαρακτηρισμό που στρέφεται κατά προσώπων που δικαιοδότησαν μέχρι στιγμής στην υπόθεση, των προσωπικοτήτων και των άμεμπτων λειτουργηματικών και επιστημονικών διαδρομών τους, ως αβάσιμες, άδικες αλλά και ύποπτες την συγκεκριμένη χρονική στιγμή που η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.