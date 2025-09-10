Εμπορικός Σύλλογος Πατρών: Παρέμβαση πρώην προέδρων με ανοιχτή επιστολή

Έντονη αντίδραση προκάλεσαν στους πρώην προέδρους του Εμπορικού Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών, οι πρόσφατες δηλώσεις του νυν προέδρου, κ. Κατσιγιάννη, ο οποίος σε συνέντευξή του αναφέρθηκε με επικριτικό τρόπο στο έργο και τη δράση των προηγούμενων διοικήσεων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της κοινης επιστολής:



Πρόεδρο Εμπορικού Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών,

Κύριε Κατσιγιάννη,

Σε συνέντευξή σας την προηγούμενη εβδομάδα αναφερθήκατε στον Εμπορικό Σύλλογο και τις προηγούμενες Διοικήσεις του με απαξιωτικά λόγια.

Συνεχίσατε δε, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με απαξιωτικές αναφορές, χαρακτηρίζοντας μέρος των μελών του προεδρείου ως «βαρίδια του παρελθόντος».

Όλοι εμείς, και οι Διοικήσεις μας, προσφέραμε έργο στον Εμπορικό Σύλλογο με όλες μας τις δυνάμεις, ανιδιοτελώς, συνεχίζοντας την κληρονομιά του Συλλόγου και κερδίζοντας με τους αγώνες και τις δράσεις μας τον σεβασμό της Πολιτείας, των φορέων και της τοπικής κοινωνίας. Έργο όχι για αυτοπροβολή, κομματικές θέσεις ή έμμισθες θέσεις.

Επειδή προφανώς δεν γνωρίζετε την ιστορία του Συλλόγου, καθώς τότε ήσασταν απών, σας αναφέρουμε ενδεικτικά ορισμένα στοιχεία που θα έπρεπε να γνωρίζετε πριν απαξιώσετε τη δράση μας:

Ο Σύλλογος επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Κομισιόν) να εκπροσωπεί επί 15 συνεχόμενα χρόνια τους Έλληνες εμπόρους στην Επιτροπή Εμπορίου και Διανομών (CDC) στις Βρυξέλλες.

Συμμετείχε ως τακτικό μέλος στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (ΟΚΕ), εκπροσωπώντας τους εμπόρους της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας.

Πρωτοστάτησε στις κινητοποιήσεις το 2004 ενάντια στην εγκατάσταση πολυκαταστημάτων και στην κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας.

Είχε τη σύλληψη και υλοποίηση της ιδέας των Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου.

Με μεθοδικές ενέργειες προχώρησε σε εκτενή ανακαίνιση του κτιρίου του Συλλόγου.

Ολοκλήρωσε, σε συνεργασία με την ΕΣΕΕ, την ψηφιοποίηση του ιστορικού αρχείου του Συλλόγου, το οποίο αποτελεί και σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της Πάτρας, με την έκδοση σχετικού βιβλίου.

Μέσα από τη μελέτη των ψηφιοποιημένων αρχείων και των επετειακών εκδόσεων – όπως εκείνη του Πανεπιστημίου Πατρών και της ΕΣΕΕ – μπορείτε να γνωρίσετε την πορεία και τη συμβολή του Συλλόγου στην οικονομία, την κοινωνία, τον αθλητισμό και τον εθελοντισμό.

Οι εκδηλώσεις μας τιμήθηκαν με την παρουσία Προέδρων της Δημοκρατίας, Πρωθυπουργών, Υπουργών, του Μητροπολίτη, δημάρχων, πανεπιστημιακών πρυτάνεων, καθώς και εκπροσώπων όλων των σημαντικών τοπικών και πανελλαδικών φορέων.

Εκφράζουμε την ελπίδα ότι οι απόψεις σας δεν εκφράζουν την πλειοψηφία του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου, πολλά μέλη του οποίου είχαν διατελέσει σε καίριες θέσεις προηγούμενων διοικήσεων.



Οι Πρόεδροι:

Γκοτσόπουλος Χρήστος – Επίτιμος πρόεδρος

Ζαφειρόπουλος Κώστας – Πρώην πρόεδρος

Ρώρος Γιώργος – Επίτιμος πρόεδρος

Στριφτούλιας Νίκος – Επίτιμος πρόεδρος