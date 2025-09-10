Το κουσκούς είναι τελικά δημητριακό ή ζυμαρικό;

Σε σαλάτες, ως συνοδευτικό σε κρέας και ψάρι, ακόμη και ως γέμιση το κουσκούς είναι ένα προϊόν με μεγάλη ευελιξία, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ποικίλες συνταγές.

Είστε, όμως, απολύτως σίγουροι για το αν είναι είδος ζυμαρικού, δημητριακό ή τίποτα από τα δύο;

Από τον 9ο αιώνα στο σήμερα…

Το κουσκούς προέρχεται από τη Βόρεια Αφρική, όπου οι αρχαιολόγοι αποκάλυψαν μαγειρικά σκεύη που χρονολογούνται από τον 9ο αιώνα και μοιάζουν πολύ με το κύριο σκεύος, που χρησιμοποιείται για το μαγείρεμα του. Από τον 11ο αιώνα και έπειτα, λόγω των αραβικών επεκτάσεων άρχισε να παράγεται πιο εντατικά και έτσι διαδόθηκε στην υποσαχάρια Αφρική, την Ανδαλουσία και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι καταναλωνόταν από μεγάλο τμήμα του πληθυσμού ήδη από τον Μεσαίωνα και μάλιστα, περιγράφονται πιάτα με κουσκούς σε μεσαιωνικά βιβλία μαγειρικής που απευθύνονταν στα ανώτερα οικονομικά στρώματα. Επιπλέον, πιθανολογείται ότι καταναλωνόταν από αγροτικές κοινότητες (η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού), που συμπλήρωναν τις συνταγές τους με μπαχαρικά, λαχανικά, γαλακτοκομικά και πιο σπάνια κρέας και ψάρι. Η επέκταση του συνεχίστηκε και γνώρισε σημαντική ώθηση κατά τον 20ό αιώνα χάρη στα διαδοχικά μεταναστευτικά κύματα από τη Βόρεια Αφρική σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και ιδιαίτερα στη Γαλλία, όπου το πιάτο έγινε δημοφιλές με τα χρόνια.

Τι είναι, λοιπόν, το κουσκούς;

Παρασκευάζεται από σκληρό σιτάρι και είναι ουσιαστικά χοντρόκοκκο σιμιγδάλι, που βρέχεται με νερό, αναμειγνύεται σε λεπτότερο κόκκο αλευριού (συχνά αλεύρι για ψωμί) και έπειτα αφήνεται να στεγνώσει στον ήλιο. Η διαδικασία αυτή γίνεται στη σημερινή εποχή με προηγμένα μηχανήματα, ωστόσο στο παρελθόν γινόταν με το χέρι και τη χρήση κόσκινου. Είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες, ενώ συμβάλλει στη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου και λιπιδίων στο αίμα. Επιπλέον, είναι πλούσιο σε βιταμίνες και υδατάνθρακες.

Είναι όλα τα είδη ίδια;

Υπάρχουν διάφορα είδη, με τα πιο δημοφιλή να είναι οι ποικιλίες του Μαρόκου, του Ισραήλ και του Λιβάνου. Το μαροκινό είναι φτιαγμένο από τους πιο μικρούς, εκλεκτούς κόκκους, οι οποίοι χρειάζονται τον λιγότερο χρόνο για να ψηθούν. Το κουσκούς του Ισραήλ είναι μεγαλύτερο και πιο στρογγυλό από το μαροκινό, ενώ το λιβανέζικο είναι το μεγαλύτερο από τα τρία και θεωρείται πιο κοντά στα ζυμαρικά, καθώς χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να μαγειρευτεί.

Και τελικά τι είναι το κουσκούς;

Αν και έχει τα ίδια βασικά υλικά με τα ζυμαρικά, το κουσκούς δεν έχει πολλά κοινά μαζί τους. Τα ζυμαρικά είναι μεγαλύτερα σε μέγεθος και χρησιμοποιούνται συχνά σε πιάτα που περιέχουν διαφορετικά υλικά. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το κουσκούς που μπορούμε να βρούμε στην αγορά είναι προβρασμένο, γι’ αυτό και παρότι το μαγείρεμά του εξαρτάται από την ποικιλία πολλές εξ’ αυτών χρειάζονται μόλις δύο λεπτά προετοιμασίας. Αντίθετα, ακόμη και τα φρέσκα ζυμαρικά χρειάζονται πολύ περισσότερο χρόνο.

Επιπλέον, το κουσκούς χρησιμοποιείται ως ένα γρήγορο συνοδευτικό σε ένα γεύμα ή ως βάση για μία σαλάτα ή ψητά λαχανικά και υπό αυτή την έννοια και μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως η κινόα. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να το ρίξουμε σε βραστό νερό ή ζωμό για λίγα λεπτά και θα είναι έτοιμο. Αντίστοιχα, οι πιο χοντρές ποικιλίες μπορούν να ενσωματωθούν σε μια σούπα όπως θα χρησιμοποιούσαμε το κριθαράκι. Συχνά το κουσκούς μπερδεύεται με το κουσκουσάκι που αποτελεί είδος ζυμαρικού και μπορεί να συνδυαστεί με κρέας, σε σαλάτες, αλλά και σε σούπες.

ΠΗΓΗ cantina.protothema.gr