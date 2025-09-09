Συνελήφθη άνδρας για κλοπές σε σπίτια στο Αγρίνιο

Συνελήφθη, προχθές το πρωί, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ένας ημεδαπός

άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής, ανακοινώνει η ΕΛ.ΑΣ.



Παράλληλα σχηματίστηκε δικογραφία για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος σε βάρος δυο ημεδαπών γυναικών, τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα,Σσύμφωνα με την αστυνομία, ο κατηγορούμενος στις 6-9-2025 διέρρηξε διαμέρισμα στο

Αγρίνιο εκμεταλλευόμενος τη απουσία των ενοίκων και αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των -200- ευρώ και κοσμήματα.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου αξιοποιώντας τα στοιχεία, που συνέλεξαν κατά το προανακριτικό

τους έργο ταυτοποίησαν τα πλήρη στοιχεία του κατηγορούμενου, ο οποίος εντοπίστηκε στην οικία του και συνελήφθη, ενώ παρέδωσε στους αστυνομικούς μέρος των κλεμμένων κοσμημάτων.



Από την προανάκριση που ενήργησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου προέκυψε ότι ο συλληφθείς

διέπραξε από τις 04-09-2025 έως τις 06-09-2025 ακόμα πέντε περιπτώσεις κλοπών (τρεις τετελεσμένες - δυο απόπειρες) σε οικίες στο Αγρίνιο, κατά

τις οποίες αφαίρεσε κοσμήματα, συνολικής αξίας -1.350- ευρώ, μέρος των οποίων πώλησε σε ενεχυροδανειστήριο.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους αστυνομικούς στο ενεχυροδανειστήριο, ιδιοκτησίας της μιας κατηγορούμενης, όπου εργαζόταν ως υπάλληλος η δεύτερη βρέθηκαν από τους αστυνομικούς πλήθος κοσμημάτων, τα οποία κατασχέθηκαν ως προϊόντα κλοπής και θα αποδοθούν στους ιδιοκτήτες τους.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.