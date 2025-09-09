Πάτρα: Eρωτήματα της Συντονιστικής για τις αντιδρομήσεις

Ερωτήματα προς τις Αρμόδιες Υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης, της Περιφέρειες, του Δήμου και φορείς της πόλης, απευθύνει με ανακοίνωσή της Τύπου, η Συντονιστική Επιτροπή για την μη αντιδρόμηση της Κανακάρη & των άλλων οδών.

Σε αυτή επισημαίνει:

Μετά την νέα δήλωση της Αντιδ. κ. Τογιοπούλου, σχετικά με τις αντιδρομήσεις των πολλών οδών της πόλης μας και την συνέντευξη του κ. Διοικητή της Τροχαίας στον τοπικό Τύπου, η Συντονιστική Επιτροπή για την μη αντιδρόμηση της Κανακάρη & των άλλων οδών επιθυμεί να θέσει ορισμένα συγκεκριμένα ερωτήματα προς τη Δημοτική Αρχή και στην Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος.

Ερώτημα 1. Υπάρχει Ολοκληρωμένη κυκλοφοριακή μελέτη για ολόκληρη την πόλη; Εάν ναι, να την δημοσιεύσετε στον τοπικό τύπο.

Ερώτημα 2. Είναι η οδός Κανακάρη στην διάνοιξή της ασφαλής για οχήματα και πεζούς, όταν ειδικά στο στενό τμήμα της με τις 4 ανηφόρες, τα πεζοδρόμια είναι ανύπαρκτα;

Ερώτημα 3. Έχει γίνει Κυκλοφοριακή Προσομοίωση, (όπως σε άλλες πόλης), για τα οχήματα που θα μπαίνουν στον κόμβο Κουρτέση, προκειμένου να αποφευχθεί το κυκλοφοριακό αδιέξοδο που θα δημιουργεί;

Ερώτημα 4. Εάν αποτύχουν οι Αντιδρομήσεις για το Κυκλοφοριακό της Πόλης, υπάρχει πλάνο Β, για το τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση;

Ερώτημα 5. Οι Επισημάνσεις του κ. Διοικητή της Τροχαίας στην προ ημερών συνέντευξη στο τοπικό τύπο, εισακούστηκαν, θα ληφθούν υπόψη από την Δημοτική Αρχή, την στιγμή που μεταξύ άλλων δήλωσε πως οι αντιδρομήσεις δεν θα λύσουν το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης;

Ερώτημα 6. Η διάνοιξη έγινε για να διευκολυνθεί η είσοδος ή η έξοδος των οχημάτων από την πόλη;

Θα διέρχονται Λεωφορεία από την διανοιχθείσα οδό Κανακάρη, όταν η χρηματοδότηση έγινε και γι αυτό τον σκοπό;

Ελέγχθηκε από τις τεχνικές και Οικονομικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας, εάν η διανοιχθείσα οδός Κανακάρη έγινε σύμφωνα με τις προδιαγραφές;

Έγινε Κυκλοφοριακή Προσομοίωση για τον νέο χρόνο διέλευσης των Αστικών Λεωφορείων μετά τα ζικ, ζακ, που θα κάνουν για να εξέλθουν από το κέντρο της πόλης; Ο χρόνος διέλευσης για τα αστικά από το Κέντρο, είναι σημαντικός παράγων χρήσης αυτών.

Ερώτημα 7. Υπάρχει πρόβλεψη για αναπλήρωση των θέσεων πάρκινγκ, όταν έχει επιδεινωθεί το πρόβλημα λόγω της απώλειάς τους από τα έργα που γίνονται αποσπασματικά σε ολόκληρη την πόλη;

Τι Οικονομικές επιπτώσεις θα έχει αυτό το γεγονός στην πόλη;

Ερώτημα 8. Για ποια «Ποιότητα Ζωής» των Δημοτών της Πόλης μιλάμε με τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν για τα οποία ισχυρίζεται η Δημοτική Αρχή ότι θα επιλυθούν εκ των υστέρων;

Η Συντονιστική Επιτροπή, αναμένει τις σχετικές απαντήσεις από τον Δήμο και τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες της Περιφέρεια, καθώς και τις επισημάνσεις των άλλων ενδιαφερομένων Φορέων της πόλης.

Με εκτίμηση,

Η Συντονιστική Επιτροπή.