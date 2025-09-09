Πασοκ-Κιναλ: Επίσκεψη κλιμακίου στην Αχαΐα την Τετάρτη

Συναντήσεις με δικαστικούς και δικηγόρους
Την προσεχή Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ με επικεφαλής τον Τομεάρχη Δικαιοσύνης Χρήστο Κακλαμάνη και τον αναπληρωτή Τομεάρχη Δικαιοσύνης MAIK Abu HADBA θα επισκεφθεί το νομό Αχαΐας.
Το πρόγραμμα:
12:30 Συνάντηση με το Σύλλογο των Δικαστικών Υπαλλήλων Περιφέρειας Αχαΐας στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών.
(Οδός: Γούναρη 30)
13:30 Συνάντηση με Δικηγόρους στο Καφέ BODEGAS. (Οδός: Ρήγα Φεραιου 147)
14:30 Συνάντηση με τον Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών. (Οδός: Γούναρη 30)
16:30 Συνάντηση με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αιγίου. (Οδός: Κορίνθου 67, Αιγιο)
