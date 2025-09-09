Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

/

Πασοκ-Κιναλ: Επίσκεψη κλιμακίου στην Αχαΐα την Τετάρτη

Πασοκ-Κιναλ: Επίσκεψη κλιμακίου στην Αχα...

Συναντήσεις με δικαστικούς και δικηγόρους

Την προσεχή Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ με επικεφαλής τον Τομεάρχη Δικαιοσύνης Χρήστο Κακλαμάνη και τον αναπληρωτή Τομεάρχη Δικαιοσύνης MAIK Abu HADBA θα επισκεφθεί το νομό Αχαΐας. 

Το πρόγραμμα:

12:30 Συνάντηση με το Σύλλογο των Δικαστικών Υπαλλήλων Περιφέρειας Αχαΐας στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών.

(Οδός: Γούναρη 30)


 13:30 Συνάντηση με Δικηγόρους στο Καφέ BODEGAS. (Οδός: Ρήγα Φεραιου 147)
14:30 Συνάντηση με τον Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών. (Οδός: Γούναρη 30)

16:30 Συνάντηση με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αιγίου. (Οδός: Κορίνθου 67, Αιγιο)

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ

Ειδήσεις