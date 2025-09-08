Τιμητική εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας για τον Διονύση Γκοτσούλια στις 26-9

Από την Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας εκδόθηκε η πιο κάτω ανακοίνωση σχετικά με εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στη μνήμη του Διονύση Γκοτσούλια:

«Η Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας διοργανώνει πολιτική εκδήλωση για να τιμήσει την μνήμη του πρώην Δημάρχου Κάτω Αχαΐας και Δύμης καθώς και προβεβλημένου στελέχους της, Διονύση Γκοτσούλια.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025 στις 7:30 το απόγευμα στο κέντρο «Τα Πεύκα» στην Κάτω Αχαΐα.

Κεντρικός ομιλητής θα είναι η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνουν άνθρωποι που τον γνώριζαν και έζησαν μαζί του την σημαντική του διαδρομή στην τοπική αυτοδιοίκηση και την παράταξη.

Ο Διονύσης Γκοτσούλιας υπήρξε την μεταπολίτευση από τα ιδρυτικά στελέχη της οργάνωσης στην Κάτω Αχαΐα υπηρετώντας την από διάφορες θέσεις ευθύνης τόσο ως Πρόεδρος και μετέπειτα ως μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής και Υπεύθυνος του Τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.