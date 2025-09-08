Back to Top
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 9-9-2025

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΕΥΣΕΒΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ 

ΚΟΜΝΟΖΟΓΛΟΥ 

ΕΤΩΝ 90 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 9-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΟΜΝΟΖΟΓΛΟΥ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΣΤΡΑΤΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ. 

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

---------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟ 

ΕΤΩΝ 91 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 9-9-25 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ́ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τoν αγαπημένo μας σύζυγο, πατέρα, παππού &  θείο   

ΝΙΚΟΛΑΟ ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ

ΕΤΩΝ: 95

Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 9-9-2025 και ώρα 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Παντανάσσης Πατρών.

{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Καρδαμά Ηλείας}

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Βασιλική

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ: Λάμπρος Λευκαδίτης,

Έφη & Ευγένιος Μπαλκάμος

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ   

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ  ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

-------------------

Πέθανε στα 103 του ο πιλότος των Β-17 το...

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 74

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 9-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΒΕΛΙΜΑΧΙ ΤΡΙΤΑΙΑΣ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ,

ΕΥΘΥΜΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com

-----------------

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κηδείες Τσανταρλιώτης Γραφείο Τελετών Παπαδιονυσίου Γραφείο Τελετών Μπούρας

