Oστεοαρθρίτιδα και καφές: Φίλος ή εχθρός για τις αρθρώσεις;

Ας δούμε τι πραγματικά ισχύει και αν πρέπει να απολαμβάνουμε το αγαπημένο μας ρόφημα χωρίς ενοχές.
Ο καφές είναι από τις πιο αγαπημένες συνήθειες της καθημερινότητας. Όσον αφορά όμως την υγεία των αρθρώσεων και την οστεοαρθρίτιδα είναι τελικά σύμμαχος ή αντίπαλος; Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η καφεΐνη μπορεί να επιβαρύνει τον οργανισμό, ενώ άλλες έρευνες δείχνουν πως ο καφές κρύβει αντιοξειδωτικά οφέλη που ίσως προστατεύουν τις αρθρώσεις. Σε αυτό το άρθρο θα δούμε τι πραγματικά ισχύει και αν πρέπει να απολαμβάνουμε το αγαπημένο μας ρόφημα χωρίς ενοχές.
Τι είναι η οστεοαρθρίτιδα
Η οστεοαρθρίτιδα είναι μια χρόνια, εκφυλιστική πάθηση των αρθρώσεων. Πρόκειται για τη συχνότερη μορφή αρθρίτιδας και εμφανίζεται όταν ο αρθρικός χόνδρος - το λείο, ελαστικό στρώμα που καλύπτει τα άκρα των οστών μέσα στις αρθρώσεις - αρχίζει να φθείρεται.
Ο χόνδρος λειτουργεί σαν προστατευτικό μαξιλαράκι καθώς:
● μειώνει τις τριβές
● απορροφά τους κραδασμούς
● επιτρέπει ομαλή κίνηση
Όταν φθαρεί, τα οστά έρχονται σε επαφή μεταξύ τους, γεγονός που προκαλεί πόνο, φλεγμονή και σταδιακή δυσκαμψία.
Συμπτώματα οστεοαρθρίτιδας
Τα πιο συνηθισμένα είναι:
● Πόνος στην άρθρωση που επιδεινώνεται με την κίνηση
● Δυσκαμψία, ειδικά το πρωί ή μετά από ακινησία
● Μείωση κινητικότητας και ευκαμψίας
● Τρίξιμο ή ήχοι "κρακ" κατά την κίνηση
● Σε προχωρημένα στάδια, παραμόρφωση της άρθρωσης
Πώς επιδρά η καφεϊνη στην οστεοαρθρίτιδα
1. Καφεΐνη & Φλεγμονώδεις Μηχανισμοί
- Η καφεΐνη δρα ως ανταγωνιστής των υποδοχέων αδενοσίνης. Η αδενοσίνη έχει αντιφλεγμονώδη δράση στις αρθρώσεις, οπότε η χρόνια αναστολή των υποδοχέων της από την καφεΐνη μπορεί θεωρητικά να τροποποιήσει την ισορροπία φλεγμονής-αντιφλεγμονής.
- Από την άλλη, η καφεΐνη είναι ισχυρό αντιοξειδωτικό. Αυτό σημαίνει ότι μειώνει το οξειδωτικό στρες, το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο στη φθορά του χόνδρου στην οστεοαρθρίτιδα.
Άρα, η δράση της μπορεί να είναι διπλής κατεύθυνσης: πιθανώς προστατευτική μέσω αντιοξειδωτικών, αλλά και δυνητικά επιβαρυντική μέσω αναστολής της αδενοσίνης.
2. Επίδραση στην Οστική Υγεία
Υπάρχουν δεδομένα ότι η υπερβολική κατανάλωση καφεΐνης μπορεί να αυξήσει την απέκκριση ασβεστίου στα ούρα και να μειώσει την εντερική απορρόφηση ασβεστίου.
Αυτό δεν οδηγεί άμεσα σε οστεοαρθρίτιδα, αλλά μπορεί να επιβαρύνει συνοδές καταστάσεις όπως η οστεοπενία/οστεοπόρωση, που συχνά συνυπάρχουν σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.
Μελέτες δείχνουν ότι η μέτρια κατανάλωση (≤300 mg καφεΐνης ημερησίως, δηλαδή περίπου 2-3 φλιτζάνια καφέ) δεν έχει σημαντική αρνητική επίδραση στα οστά, ειδικά όταν η διατροφή είναι πλούσια σε ασβέστιο και βιταμίνη D.
3. Αντίληψη Πόνου & Νευρικό Σύστημα
Η καφεΐνη διεγείρει το κεντρικό νευρικό σύστημα και μπορεί να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των αναλγητικών, όπως τα ΜΣΑΦ (μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη).
Σε ορισμένες κλινικές δοκιμές, η καφεΐνη προστέθηκε σε αναλγητικά σκευάσματα για να ενισχύσει την αναλγητική δράση τους.
Ωστόσο, σε χρόνιους πόνους, η υπερβολική κατανάλωση καφεΐνης μπορεί να οδηγήσει σε ευαισθητοποίηση του πόνου (central sensitization), κάνοντας τα συμπτώματα πιο έντονα.
4. Συνολική Υγεία & Έμμεσοι Παράγοντες
Ο καφές έχει συσχετιστεί με μειωμένο κίνδυνο για σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και καρδιαγγειακά νοσήματα. Αυτές οι καταστάσεις συνδέονται έμμεσα με την οστεοαρθρίτιδα μέσω μεταβολικού συνδρόμου και συστηματικής φλεγμονής.
Έτσι, σε μέτριες ποσότητες, ο καφές μπορεί να έχει προστατευτικό ρόλο έμμεσα, βελτιώνοντας συνολικούς παράγοντες υγείας που επηρεάζουν την πορεία της νόσου.
Κρέμες για την οστεοαρθρίτιδα
Οι κρέμες αρθρώσεων που χρησιμοποιούνται για την ανακούφιση των συμπτωμάτων της οστεοαρθρίτιδας δεν αποτελούν θεραπεία για την ίδια την πάθηση, αλλά μπορούν να μειώσουν τον πόνο, τη δυσκαμψία και τη φλεγμονή στην περιοχή των αρθρώσεων. Η δράση τους βασίζεται σε δραστικά συστατικά που εφαρμόζονται τοπικά και απορροφώνται από το δέρμα, προσφέροντας στοχευμένη ανακούφιση.
1. Μη Στεροειδή Αντιφλεγμονώδη (ΜΣΑΦ) σε τοπική μορφή
Παράδειγμα ουσιών: δικλοφενάκη, ιβουπροφαίνη, κετοπροφαίνη.
Αναστέλλουν τα ένζυμα που ευθύνονται για την παραγωγή προσταγλανδινών - ουσίες που προκαλούν πόνο και φλεγμονή. Έτσι, μειώνεται ο πόνος τοπικά, χωρίς να χρειάζεται συστηματική λήψη χαπιών.
Ελαχιστοποιούν τις πιθανές παρενέργειες που μπορεί να εμφανιστούν από τη λήψη αντιφλεγμονωδών από το στόμα, όπως γαστρεντερικές ενοχλήσεις.
2. Καψαϊκίνη
Δραστικό συστατικό από την καυτερή πιπεριά.
Προκαλεί μια ήπια αίσθηση καύσου στο δέρμα, η οποία με την επαναλαμβανόμενη χρήση οδηγεί σε μείωση της ουσίας P - ενός νευροδιαβιβαστή που μεταφέρει τα σήματα πόνου στον εγκέφαλο. Προσφέρει σταδιακή μείωση του αισθήματος πόνου σε επώδυνες αρθρώσεις.
3. Μενθόλη και Καμφορά
- Προσφέρουν αίσθημα δροσιάς ή ζέστης στο δέρμα. Αυτό δεν είναι απλώς υποκειμενικό - η αίσθηση αυτή “μπερδεύει” τα νευρικά σήματα του πόνου, με αποτέλεσμα ο εγκέφαλος να αντιλαμβάνεται λιγότερη ενόχληση.
- Η τοπική αύξηση της κυκλοφορίας μπορεί να συμβάλει σε καλύτερη οξυγόνωση και θρέψη των ιστών γύρω από την άρθρωση.
4. Φυτικά εκχυλίσματα και φυσικά συστατικά
- Άρνικα: Γνωστή για την αντιφλεγμονώδη και αναλγητική της δράση.
- Ευκάλυπτος: Προσφέρει αίσθηση δροσιάς και ήπια αποσυμφορητική δράση.
- Τζίντζερ: Περιέχει αντιοξειδωτικά και αντιφλεγμονώδη συστατικά που βοηθούν στη μείωση της φλεγμονής.
- Πώς δρουν: Συνήθως πιο ήπια σε σύγκριση με τα φαρμακευτικά ΜΣΑΦ, μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά για ανακούφιση.
5. Γλυκοζαμίνη & Χονδροϊτίνη (σε τοπική μορφή)
Συστατικά που αποτελούν φυσικά δομικά στοιχεία του χόνδρου.
Αν και η απορρόφηση τους από το δέρμα είναι περιορισμένη, σε κάποιες τοπικές φόρμουλες συμβάλλουν στην υποστήριξη της άρθρωσης και στη βελτίωση της κινητικότητας.
Η επίδρασή του καφέ στις αρθρώσεις εξαρτάται από την ποσότητα και την ευαισθησία κάθε οργανισμού. Σε μέτρια κατανάλωση φαίνεται να προσφέρει αντιοξειδωτικά οφέλη, ενώ η υπερβολή μπορεί να εντείνει τη φλεγμονή ή να επιβαρύνει άλλα συστήματα του σώματος. Η ισορροπία και η εξατομικευμένη προσέγγιση παραμένουν το κλειδί.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr