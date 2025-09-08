Oστεοαρθρίτιδα και καφές: Φίλος ή εχθρός για τις αρθρώσεις;

Ας δούμε τι πραγματικά ισχύει και αν πρέπει να απολαμβάνουμε το αγαπημένο μας ρόφημα χωρίς ενοχές.

Ο καφές είναι από τις πιο αγαπημένες συνήθειες της καθημερινότητας. Όσον αφορά όμως την υγεία των αρθρώσεων και την οστεοαρθρίτιδα είναι τελικά σύμμαχος ή αντίπαλος; Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η καφεΐνη μπορεί να επιβαρύνει τον οργανισμό, ενώ άλλες έρευνες δείχνουν πως ο καφές κρύβει αντιοξειδωτικά οφέλη που ίσως προστατεύουν τις αρθρώσεις. Σε αυτό το άρθρο θα δούμε τι πραγματικά ισχύει και αν πρέπει να απολαμβάνουμε το αγαπημένο μας ρόφημα χωρίς ενοχές. Τι είναι η οστεοαρθρίτιδα Η οστεοαρθρίτιδα είναι μια χρόνια, εκφυλιστική πάθηση των αρθρώσεων. Πρόκειται για τη συχνότερη μορφή αρθρίτιδας και εμφανίζεται όταν ο αρθρικός χόνδρος - το λείο, ελαστικό στρώμα που καλύπτει τα άκρα των οστών μέσα στις αρθρώσεις - αρχίζει να φθείρεται. Ο χόνδρος λειτουργεί σαν προστατευτικό μαξιλαράκι καθώς: ● μειώνει τις τριβές ● απορροφά τους κραδασμούς ● επιτρέπει ομαλή κίνηση Όταν φθαρεί, τα οστά έρχονται σε επαφή μεταξύ τους, γεγονός που προκαλεί πόνο, φλεγμονή και σταδιακή δυσκαμψία. Συμπτώματα οστεοαρθρίτιδας Τα πιο συνηθισμένα είναι: ● Πόνος στην άρθρωση που επιδεινώνεται με την κίνηση ● Δυσκαμψία, ειδικά το πρωί ή μετά από ακινησία ● Μείωση κινητικότητας και ευκαμψίας ● Τρίξιμο ή ήχοι "κρακ" κατά την κίνηση ● Σε προχωρημένα στάδια, παραμόρφωση της άρθρωσης

Πώς επιδρά η καφεϊνη στην οστεοαρθρίτιδα 1. Καφεΐνη & Φλεγμονώδεις Μηχανισμοί Η καφεΐνη δρα ως ανταγωνιστής των υποδοχέων αδενοσίνης . Η αδενοσίνη έχει αντιφλεγμονώδη δράση στις αρθρώσεις, οπότε η χρόνια αναστολή των υποδοχέων της από την καφεΐνη μπορεί θεωρητικά να τροποποιήσει την ισορροπία φλεγμονής-αντιφλεγμονής.

. Η αδενοσίνη έχει στις αρθρώσεις, οπότε η χρόνια αναστολή των υποδοχέων της από την καφεΐνη μπορεί θεωρητικά να Από την άλλη, η καφεΐνη είναι ισχυρό αντιοξειδωτικό. Αυτό σημαίνει ότι μειώνει το οξειδωτικό στρες, το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο στη φθορά του χόνδρου στην οστεοαρθρίτιδα. Άρα, η δράση της μπορεί να είναι διπλής κατεύθυνσης: πιθανώς προστατευτική μέσω αντιοξειδωτικών, αλλά και δυνητικά επιβαρυντική μέσω αναστολής της αδενοσίνης. 2. Επίδραση στην Οστική Υγεία Υπάρχουν δεδομένα ότι η υπερβολική κατανάλωση καφεΐνης μπορεί να αυξήσει την απέκκριση ασβεστίου στα ούρα και να μειώσει την εντερική απορρόφηση ασβεστίου. Αυτό δεν οδηγεί άμεσα σε οστεοαρθρίτιδα, αλλά μπορεί να επιβαρύνει συνοδές καταστάσεις όπως η οστεοπενία/οστεοπόρωση, που συχνά συνυπάρχουν σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Μελέτες δείχνουν ότι η μέτρια κατανάλωση (≤300 mg καφεΐνης ημερησίως, δηλαδή περίπου 2-3 φλιτζάνια καφέ) δεν έχει σημαντική αρνητική επίδραση στα οστά, ειδικά όταν η διατροφή είναι πλούσια σε ασβέστιο και βιταμίνη D.