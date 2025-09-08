Ένοπλη επίθεση σε αστυνομικό τμήμα στη Σμύρνη - 16χρονος σκότωσε δύο αστυνομικούς

Συναγερμός σήμανε στη Σμύρνη, με έναν 16χρονο να ανοίγει πυρ σε αστυνομικό τμήμα, σκοτώνοντας δύο αστυνομικούς και τραυματίζοντας ακόμη έναν.

Σύμφωνα με το CNN Turk, ο ανήλικος, που πυροβόλησε τους αστυνομικούς με κυνηγετικό όπλο και έχει συλληφθεί, ενώ ο ένας τραυματίας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Η επίθεση έγινε στην περιοχή Μπαλτσόβα.