Ένοπλη επίθεση σε αστυνομικό τμήμα στη Σμύρνη - 16χρονος σκότωσε δύο αστυνομικούς

Ο ανήλικος, που πυροβόλησε τους αστυνομικούς με κυνηγετικό όπλο, έχει συλληφθεί
Συναγερμός σήμανε στη Σμύρνη, με έναν 16χρονο να ανοίγει πυρ σε αστυνομικό τμήμα, σκοτώνοντας δύο αστυνομικούς και τραυματίζοντας ακόμη έναν.
Σύμφωνα με το CNN Turk, ο ανήλικος, που πυροβόλησε τους αστυνομικούς με κυνηγετικό όπλο και έχει συλληφθεί, ενώ ο ένας τραυματίας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
Η επίθεση έγινε στην περιοχή Μπαλτσόβα.
Για την ώρα δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα κίνητρα του δράστη.
Στα social media έχουν κυκλοφορήσει εικόνες που φαίνεται ο ύποπτος να εισέρχεται στο κτίριο της αστυνομίας, κρατώντας όπλο:
Σημειώνεται πως στο παρελθόν έχουν σημειωθεί στην Τουρκία επιθέσεις από Κούρδους αντάρτες, ισλαμιστικές οργανώσεις και ακροαριστερές ομάδες, με τις δυνάμεις ασφαλείας να γίνονται συχνά στόχος.
