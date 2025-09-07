Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Ο Σάκης Ρουβάς έκλεισε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο την καλοκαιρινή σεζόν - ΒΙΝΤΕΟ

Ο Σάκης Ρουβάς έκλεισε με τον πιο εντυπω...

“Έσβησε” κάθε αποχαιρετιστήριο post για το καλοκαίρι με ένα βίντεο

Ο ένας μετά τον άλλο, celebrities και μη αποχαιρετούν το φετινό καλοκαίρι και τις στιγμές ανεμελιάς και χαλάρωσης που πέρασαν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Το ίδιο έκανε και ο Σάκης Ρουβάς και το πήγε ένα βήμα παραπέρα.

Ο διάσημος pop star, λίγο πριν επιστρέψει στην αθηναϊκή νύχτα και τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, “έκλεισε” το κεφάλαιο διακοπές με ένα εντυπωσιακό βίντεο, στο οποίο φαίνεται να κάνει surf με ηλεκτρική σανίδα σε ένα ειδυλλιακό τοπίο.

Με τον ήλιο να έχει σχεδόν δύσει και υπό τους ήχους της επιτυχίας του “Όλα γύρω σου γυρίζουν”, ο Σάκης Ρουβάς έκανε μία τελευταία βόλτα με τη σανίδα του κλείνοντας με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο την καλοκαιρινή σεζόν.

 Η ανάρτηση του Σάκη Ρουβά:

Ειδήσεις Τώρα

Αυτά είναι τα νησιά στα οποία θα μειωθεί κατά 30% ο ΦΠΑ

Mercury Psillakis: Προσπάθησε να σώσει τους φίλους του από τον καρχαρία

Πάτρα: Πάνω από 700 διαμερίσματα θα δημιουργηθούν στο στρατόπεδο Μανουσογιαννάκη

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Σάκης Ρουβάς Καλοκαίρι

Spotlight