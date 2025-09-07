Ο Σάκης Ρουβάς έκλεισε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο την καλοκαιρινή σεζόν - ΒΙΝΤΕΟ

Ο ένας μετά τον άλλο, celebrities και μη αποχαιρετούν το φετινό καλοκαίρι και τις στιγμές ανεμελιάς και χαλάρωσης που πέρασαν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Το ίδιο έκανε και ο Σάκης Ρουβάς και το πήγε ένα βήμα παραπέρα.

Ο διάσημος pop star, λίγο πριν επιστρέψει στην αθηναϊκή νύχτα και τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, “έκλεισε” το κεφάλαιο διακοπές με ένα εντυπωσιακό βίντεο, στο οποίο φαίνεται να κάνει surf με ηλεκτρική σανίδα σε ένα ειδυλλιακό τοπίο.

Με τον ήλιο να έχει σχεδόν δύσει και υπό τους ήχους της επιτυχίας του “Όλα γύρω σου γυρίζουν”, ο Σάκης Ρουβάς έκανε μία τελευταία βόλτα με τη σανίδα του κλείνοντας με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο την καλοκαιρινή σεζόν.

Η ανάρτηση του Σάκη Ρουβά: