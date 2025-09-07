ΗΠΑ - Ρωσία: Έτοιμος για κυρώσεις δηλώνει ο Τραμπ μετά το χτύπημα στο Κίεβο

Τα ρωσικά χτυπήματα στην ουκρανική πρωτεύουσα βάζουν πλέον σε δεύτερη μοίρα τις όποιες διπλωματικές προσπάθειες ξεκίνησαν οι ΗΠΑ για μια συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι και στο προσκήνιο επανέρχοται οι συζητήσεις για την αύξηση των πιέσεων από ΕΕ και ΗΠΑ σε βάρος της Μόσχας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι έτοιμος να προχωρήσει σε ένα δεύτερο στάδιο κυρώσεων κατά της Ρωσίας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Reporter: Are you ready for the second phase of sanctions against Russia?

Trump: I am

Σημειώνεται ότι ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, είχε αναφέρει ότι ο Ντόναλντ Τραμπκαι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς μίλησαν με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία στη συνέχεια συνομίλησε μαζί του για την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία.

«Είμαστε έτοιμοι να αυξήσουμε την πίεση στη Ρωσία»

Νωρίτερα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, σε σχόλιό του στο NBC News είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέτουν για άλλη μια φορά τη συμμετοχή της Ευρώπης ως προϋπόθεση για την επιβολή δευτερογενών κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

«Είμαστε έτοιμοι να αυξήσουμε την πίεση στη Ρωσία, αλλά χρειαζόμαστε τους Ευρωπαίουςεταίρους μας να μας ακολουθήσουν», είπε.

Ο Αμερικανός υπουργός πιστεύει ότι «βρισκόμαστε τώρα σε έναν αγώνα δρόμου μεταξύ του πόσο καιρό μπορεί να αντέξει ο ουκρανικός στρατός και πόσο καιρό μπορεί να αντέξει η ρωσική οικονομία».

«Και αν οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορέσουν να παρέμβουν, να επιβάλουν περισσότερες κυρώσεις, δευτερογενείς δασμούς σε χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, η ρωσική οικονομία θα καταρρεύσει εντελώς και αυτό θα αναγκάσει τον Πρόεδρο Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», πρόσθεσε σχετικά.