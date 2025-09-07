Back to Top
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 8-9-2025

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά αδελφή & θεία

ΠΑΝΩΡΑΙΑ (ΡΟΥΛΑ) ΧΗΡΑ ΘΩΜ. ΤΣΙΩΝΑ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ: 70

Θανούσα κηδεύουμε Δευτέρα 8-9-2025 και ώρα 2.00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Πατρών.
{Η ταφή θα γίνει στο Β΄κοιμητήριο Αγίου Μηνά Πατρών}

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Διονυσία Διονυσοπούλου
Νεκταρία & Φώτιος Ζησιμόπουλος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Γεώργιος, Παναγιώτα, Δήμητρα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
---

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ (χήρα) ΣΤΑΥΡ. ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΟΥ
(ΕΤΩΝ 94)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 8/09/2025
& ΩΡΑ 11:00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ
Β΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 10:45 π.μ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ
Α΄ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΕΥΒΟΙΑΣ 131 ΠΑΤΡΑ, τηλ.: 2610 324501
Β΄ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3 ΑΙΓΙΟ, τηλ.: 26910 27444
ΚΙΝ.: 6932 885964
-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΜΑΡΙΝΑ ( χήρα ) ΓΕΩΡΓ. ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΔΑΣΚΑΛΑ

Κηδεύουμε την Δευτέρα 8-9-2025 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Ζαρουχλεϊκων.
Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.

Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΚΗΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΣΟΦΙΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 65

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 8/9/25 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ :ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ, ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΧΗΡΑ ΖΗΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ.

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΘΕΟΔΟΣΙΟ (ΣΑΚΗ) ΑΠΟΣΤ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 85

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 8-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΤΡΙΤΑΙΑΣ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com
------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΑΛΕΞ. ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 83

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 8/9/2025 & ΩΡΑ 10 π.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΩ ΣΥΧΑΙΝΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΣΠΑΣΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
•ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΤΗΡΑΝΤΑΚΗΣ
•ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ
•ΑΛΕΞΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
•ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΜΑΝΤΩ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΕΥΣΤ. ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ
ΘΑΝΑΣΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΠΑΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΚΑΡΡΑΣ
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.: 2610.430.141 ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6998.381.813 & 6978.069.382
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ
---------------

Info