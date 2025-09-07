Πάτρα: Γιορτή για τα «πρωτάκια» πολυτέκνων οικογενειών

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου στα γραφεία της Πολυτεκνικής Οργάνωσης Πατρών και Περιχώρων
Γιορτή για τα «πρωτάκια» των πολύτεκνων οικογενειών πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου στα γραφεία της Πολυτεκνικής Οργάνωσης Πατρών και Περιχώρων.
Στη διάρκειά της δόθηκαν επιταγές γαι σχολικά είδη ενώ απόλαυσαν μαζί με τους γονείς και τα αδέλφια τους γλυκά και αναψυκτικά.
Η Αναστασία Μανωλοπούλου Πρόεδρος της Πολυτεκνικής Οργάνωσης Πατρών και Περιχώρων, μοιράστηκε το γεγονός μέσω facebook και κοινοποίησε φωτογραφίες.
Σε ανάρτησή της αναφέρει:
Μια όμορφη γιορτή για τα «πρωτάκια» πολυτεκνων οικογενειών πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 06/09/2025 στα γραφεία της Πολυτεκνικής Οργάνωσης Πατρών κ Περιχώρων . Παρουσία της πλειοψηφίας του Δ.Σ , οι μικροί μας φίλοι με τους γονείς κai τa αδελφάκια τους απόλαυσαν αναψυκτικά από την LOUX - ΛΟΥΞ - Φυσική Ελληνική Απόλαυση Μαρλαφεκας , γλυκά από το ζαχαροπλαστείο @la taste ,παρέλαβαν επιταγή για τα πρώτα τους σχολικά είδη από το βιβλιοπωλείο Book Time - Κυριακοπουλος προσφορά της Οργάνωσης. Και του χρόνου !
Δείτε εικόνες από τη γιορτή
