Πάτρα: Γιορτή για τα «πρωτάκια» πολυτέκνων οικογενειών

Γιορτή για τα «πρωτάκια» των πολύτεκνων οικογενειών πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου στα γραφεία της Πολυτεκνικής Οργάνωσης Πατρών και Περιχώρων.

Στη διάρκειά της δόθηκαν επιταγές γαι σχολικά είδη ενώ απόλαυσαν μαζί με τους γονείς και τα αδέλφια τους γλυκά και αναψυκτικά.

Η Αναστασία Μανωλοπούλου Πρόεδρος της Πολυτεκνικής Οργάνωσης Πατρών και Περιχώρων, μοιράστηκε το γεγονός μέσω facebook και κοινοποίησε φωτογραφίες.

Σε ανάρτησή της αναφέρει:

Μια όμορφη γιορτή για τα «πρωτάκια» πολυτεκνων οικογενειών πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 06/09/2025 στα γραφεία της Πολυτεκνικής Οργάνωσης Πατρών κ Περιχώρων . Παρουσία της πλειοψηφίας του Δ.Σ , οι μικροί μας φίλοι με τους γονείς κai τa αδελφάκια τους απόλαυσαν αναψυκτικά από την LOUX - ΛΟΥΞ - Φυσική Ελληνική Απόλαυση Μαρλαφεκας , γλυκά από το ζαχαροπλαστείο @la taste ,παρέλαβαν επιταγή για τα πρώτα τους σχολικά είδη από το βιβλιοπωλείο Book Time - Κυριακοπουλος προσφορά της Οργάνωσης. Και του χρόνου !