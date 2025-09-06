Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) που συνεκλήθη το απόγευμα της Παρασκευής στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης συμμετείχε ο Δήμαρχος Καλαβρύτων και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας Θανάσης Παπαδόπουλος.

Στη συνεδρίαση συζητήθηκε, μεταξύ άλλων, το θέμα των μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης απορριμματογενών ενεργειακών πρώτων υλών από αστικά στερεά απόβλητα, με αφορμή τη δημοσιοποίηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (για διαβούλευση) της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Σχέδιο Δημιουργίας Δικτύου των μονάδων αυτών.

Επίσης, υπήρξε ενημέρωση για σειρά θεμάτων όπως το πρόγραμμα προσλήψεων στους Δήμους ανέργων ηλικίας 55 - 67, η παραμονή των Πολεοδομιών στους Δήμους, η διαχείριση των υδάτων κ.α.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης και ο Γενικός Γραμματέας Αυτοδιοίκησης Σάββας Χιονίδης καθώς και ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας - Θράκης Κώστας Γκιουλέκας.

Ο κ. Λιβάνιος, στην τοποθέτηση του αναφέρθηκε και στον νέο Κώδικα της Αυτοδιοίκησης που επεξεργάζεται το Υπουργείο αλλά και στον επόμενο προγραμματισμό των προσλήψεων για το σύνολο του δημόσιου τομέα και την Αυτοδιοίκηση που θα εγκριθεί στα τέλη του μήνα απ’ το Υπουργικό Συμβούλιο.

Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων μετείχε, επίσης, και στη σύσκεψη που συγκάλεσε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νεάπολης - Συκεών η παράταξη «Αυτοδιοίκηση Τώρα», μ’ επικεφαλής τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, με σκοπό τον συντονισμό της κινητοποίησης δυνάμεων της Αυτοδιοίκησης το απόγευμα του Σαββάτου στην ΔΕΘ, με αιτήματα θεσμικού, οικονομικού και λειτουργικού χαρακτήρα για τους Δήμους.